Văn hóa

Bữa tiệc nghệ thuật hàn lâm tại liên hoan Giai điệu mùa thu

Lạc Xuân
Lạc Xuân
12/08/2025 06:15 GMT+7

Từ ngày 15 - 24.8, Liên hoan nghệ thuật 'Giai điệu mùa thu' lần thứ 14, do Sở VH-TT TP.HCM, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) cùng các đơn vị phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện cũng đánh dấu kỷ niệm 20 năm ra đời liên hoan này (2005 - 2025).

Giai điệu mùa thu năm nay quy tụ hơn 200 nghệ sĩ VN và quốc tế, với 7 chương trình nghệ thuật và workshop phong phú qua các loại hình: vũ kịch, hòa nhạc giao hưởng, hòa tấu thính phòng, thanh nhạc, ballet... Các chương trình sẽ hoàn toàn miễn phí nhằm tạo điều kiện để công chúng TP.HCM và du khách thưởng thức các loại hình nghệ thuật hàn lâm.

Bữa tiệc nghệ thuật hàn lâm tại liên hoan Giai điệu mùa thu- Ảnh 1.

Nhạc trưởng Lê Ha My (giữa) thông tin về Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu năm nay

ẢNH: LẠC XUÂN

Mở đầu chuỗi liên hoan là đêm khai mạc Bay lên Việt Nam (15.8), giới thiệu các tác phẩm VN tiêu biểu, do nhạc trưởng Lê Ha My và Trần Nhật Minh chỉ huy, cùng sự góp mặt của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Khánh Ngọc...

Tiếp đó là đêm nhạc thính phòng (16.8) trình diễn các tác phẩm Octet-Partita cung Mi giáng trưởng, Solo de Concours, Konzertstück số 2, Piano Quartet, Brandenburg Concerto. Trong đêm hòa nhạc giao hưởng (17.8), Symphony No.1 "Titan" của nhà soạn nhạc Gustav Mahler sẽ lần đầu tiên được trình diễn tại TP.HCM, dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng Lê Ha My. Đêm nghệ thuật thanh nhạc và hợp xướng (20.8) mang đến loạt trích đoạn Aria nổi tiếng như La Spagnola, Musica Probita, Villanelle... do nhạc trưởng Kerstin Behnke - khách mời từ Đức - chỉ huy phần hợp xướng.

Đêm nhạc bế mạc (24.8) sẽ biểu diễn bản EgmontBeethoven Symphony No.9, do nhạc trưởng Kerstin Behnke và Trần Nhật Minh đồng chỉ huy, quy tụ dàn hợp xướng và giao hưởng HBSO cùng các nghệ sĩ: NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phan Hồng Dịu, Phạm Trang, Đào Mác.

Ngoài ra, liên hoan còn tổ chức workshop vũ kịch Hồ thiên nga (22.8), do biên đạo người Na Uy Johanne Jakhelln Constant dẫn dắt, giúp khán giả khám phá lịch sử và phong cách múa ballet cổ điển qua các thời kỳ. Ngày 23.8, trích đoạn vũ kịch Hồ thiên nga được dàn dựng bởi biên đạo Johanne Jakhelln Constant sẽ lần đầu được trình diễn trên sân khấu HBSO với sự tham gia của đoàn vũ kịch HBSO.

Giai điệu mùa thu - thương hiệu nghệ thuật của TP.HCM?

Giai điệu mùa thu - thương hiệu nghệ thuật của TP.HCM?

7 chương trình đã diễn ra với các loại hình ở 3 lĩnh vực nhạc kịch, nhạc giao hưởng - thính phòng, múa đương đại và khép lại bằng đêm với NSND Đặng Thái Sơn vào tối nay 25.8, Liên hoan Giai điệu mùa thu được kỳ vọng 'trở thành thương hiệu nghệ thuật mang dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa của người dân TP.HCM'.

Nghệ thuật hát ngâm Ariya vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
