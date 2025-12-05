Bức họa quý về Chủ tịch Fidel Castro sau hơn 50 năm lưu giữ

Sáng 5.12, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và các đơn vị đồng hành phối hợp tổ chức triển lãm "Nghĩa tình thủy chung" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội). Triển lãm là hoạt động hướng đến kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2.12.1960 - 2.12.2025), Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba, 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025); 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025).
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cho biết việc hoàn thiện triển lãm là một hành trình không chỉ về chuyên môn, mà còn là những rung cảm chân thành khi được tiếp xúc với các tư liệu, câu chuyện và hiện vật nói về tình bạn Việt Nam - Cuba.
Triển lãm gồm 4 phần, giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu khái quát lịch sử mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện, đoàn kết, thủy chung giữa Việt Nam - Cuba. Trong đó, phần mở đầu “Chung một ngọn cờ” khái quát nét tương đồng giữa 2 đất nước và dấu mốc lịch sử khi Việt Nam - Cuba đặt quan hệ ngoại giao vào năm 1960
ẢNH: TUẤN MINH
Phần trưng bày chủ đề "Hai trái tim..." giới thiệu những hình ảnh, câu chuyện tiêu biểu phản ánh mối quan hệ đặc biệt, toàn diện giữa Việt Nam và Cuba trong thời điểm khó khăn nhất của 2 đất nước. Nổi bật là vai trò của "nữ tướng" Nguyễn Thị Định, người phụ nữ đặc biệt góp phần gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Cuba bền chặt. Trong ảnh, những kỷ vật của thiếu tướng Nguyễn Thị Định gắn liền với mối quan hệ Việt Nam - Cuba
ẢNH: TUẤN MINH
Có mặt tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes khẳng định triển lãm là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa 2 dân tộc, một mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế
ẢNH: TUẤN MINH
