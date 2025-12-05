Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Bức họa quý về Chủ tịch Fidel Castro sau hơn 50 năm lưu giữ

05/12/2025 15:48 GMT+7

Bức tranh chân dung Chủ tịch Fidel Castro được lãnh đạo Cuba tặng đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong chuyến thăm Cuba thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lần đầu được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Sáng 5.12, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và các đơn vị đồng hành phối hợp tổ chức triển lãm "Nghĩa tình thủy chung" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội). Triển lãm là hoạt động hướng đến kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2.12.1960 - 2.12.2025), Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba, 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025); 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025).

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cho biết việc hoàn thiện triển lãm là một hành trình không chỉ về chuyên môn, mà còn là những rung cảm chân thành khi được tiếp xúc với các tư liệu, câu chuyện và hiện vật nói về tình bạn Việt Nam - Cuba.

Triển lãm bức họa qúy về Chủ tịch Fidel Castro và tình hữu nghị Việt - Cuba - Ảnh 1.

Bức tranh chân dung Chủ tịch Fidel Castro vẽ năm 1966, được nhà báo Huỳnh Hùng Lý tiếp nhận và gìn giữ hơn nửa thế kỷ. Năm 2024, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (con trai nhà báo Huỳnh Hùng Lý) trao tặng lại kỷ vật này cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. "Biết bao nhiêu lần di dời nhà cửa, chạy giặc, chạy bom nhưng gia đình tôi vẫn cẩn thận mang bức tranh này theo như một tài sản quý", ông Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Triển lãm gồm 4 phần, giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu khái quát lịch sử mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện, đoàn kết, thủy chung giữa Việt Nam - Cuba. Trong đó, phần mở đầu “Chung một ngọn cờ” khái quát nét tương đồng giữa 2 đất nước và dấu mốc lịch sử khi Việt Nam - Cuba đặt quan hệ ngoại giao vào năm 1960

ẢNH: TUẤN MINH

Phần trưng bày chủ đề "Hai trái tim..." giới thiệu những hình ảnh, câu chuyện tiêu biểu phản ánh mối quan hệ đặc biệt, toàn diện giữa Việt Nam và Cuba trong thời điểm khó khăn nhất của 2 đất nước. Nổi bật là vai trò của "nữ tướng" Nguyễn Thị Định, người phụ nữ đặc biệt góp phần gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Cuba bền chặt. Trong ảnh, những kỷ vật của thiếu tướng Nguyễn Thị Định gắn liền với mối quan hệ Việt Nam - Cuba

ẢNH: TUẤN MINH

Phần trưng bày "Chung nhịp đập" với những tư liệu, hình ảnh thể hiện sự sát cánh của 2 Đảng, nhân dân 2 nước, mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực. Bà Phương Song Liên (cựu du học sinh Việt Nam tại Cuba) bồi hồi khi gặp lại ký ức của chính mình trong những năm tháng học tập tại nước bạn. "Cuba đã dành cho chúng tôi những điều kiện tuyệt vời suốt những năm tháng học tập tại đây", bà Liên chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Có mặt tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes khẳng định triển lãm là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa 2 dân tộc, một mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế

ẢNH: TUẤN MINH

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 5.12 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, P.Cửa Nam, Hà Nội)

ẢNH: TUẤN MINH



 

