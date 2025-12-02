TP.HCM tổ chức kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Buổi lễ diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi năm nay đánh dấu cột mốc đáng nhớ, có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam và Cuba.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết trong năm 2025, năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, hai nước tăng cường và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị thông qua các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, trong đó nổi bật là các chuyến thăm của Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández đến Việt Nam.

Các đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, diễn ra ngày 2.12 ở Nhà hát Thành phố, TP.HCM ẢNH: BẢO HOÀNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề cập Việt Nam vừa qua đã tổ chức những hoạt động nhằm đồng hành với nhân dân Cuba, trong đó có phong trào “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” - một chiến dịch vận động ủng hộ Cuba trên phạm vi toàn quốc kéo dài trong 65 ngày. Chỉ sau 20 ngày phát động, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Cuba đến Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng gần 385 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba. Đến thời điểm kết thúc chiến dịch, tổng số tiền huy động được là hơn 610 tỉ đồng.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước tiếp tục sát cánh bên nhau, tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển thịnh vượng chung. Trên nền tảng đó, ông Được cho biết TP.HCM tự hào là lực lượng tiên phong đi đầu, tích cực thắt chặt quan hệ với Cuba. Đến nay, TP.HCM đã ký các thỏa thuận hợp tác hữu nghị với tỉnh Santiago de Cuba, tỉnh Artemisa, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, Bộ Y tế Cuba.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại sự kiện ẢNH: BẢO HOÀNG

Mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về vận động ủng hộ nhân dân Cuba, TP.HCM đã huy động được gần 13 tỉ đồng sau 60 ngày vận động.

“Chúng tôi mong muốn gửi đến những người anh em Cuba thông điệp là nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân TP.HCM đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba trên từng bước đường phát triển”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ.

Cũng trong sự kiện, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Ariadne Feo Labrada phát biểu ca ngợi Cuba và Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đã duy trì một mối quan hệ mẫu mực trong quan hệ quốc tế, không ngừng vun đắp qua nhiều thế hệ tình hữu nghị đặc biệt, tinh thần anh em và sự ủng hộ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực mà không hề bị chi phối bởi bất kỳ lợi ích địa chính trị nào.

Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Ariadne Feo Labrada phát biểu tại sự kiện ẢNH: BẢO HOÀNG

Những năm gần đây đã ghi dấu nhiều thành tựu, khi các mối liên kết giữa hai nước tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực. Bà Ariadne Feo Labrada cũng trân trọng cảm ơn tất cả các khoản đóng góp và sự hỗ trợ mà Cuba đã nhận được từ nhân dân Việt Nam, đặc biệt là từ TP.HCM.

Vị Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM dẫn lại câu nói của anh hùng dân tộc Cuba José Martí rằng: “Không thể làm được những điều vĩ đại nếu không có những người bạn vĩ đại”. Bà cho biết câu nói này gợi nhắc về tình hữu nghị mà nhân dân Cuba và Việt Nam đã cùng vun đắp. Bà Ariadne Feo Labrada cũng nhấn mạnh câu nói của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro rằng: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã in sâu vào tâm thức của nhiều thế hệ.