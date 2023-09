Bức thư của nhà văn Hemingway về vụ tai nạn máy bay vừa được bán đấu giá

Luật sư Alfred Rice đã từng nhận được thủ bút của Ernest Hemingway, nói về trải nghiệm đi săn một chú sư tử ở Kenya với khẩu súng được trang bị tồi, cũng như kể lại tình trạng đau đớn của bản thân ông sau 2 vụ rơi máy bay liên tiếp chỉ trong 2 ngày.

4 trang viết tay được bán đấu giá của Hemingway Fine Books Magazine

Trong các ghi chép để lại, vào ngày 23.1.1954, Hemingway và vợ ông, Mary đã di chuyển bằng máy bay để chụp ảnh Thác Murchison ở Uganda khi chuẩn bị kết thúc một chuyến đi săn tại đất nước này. Lúc đó chiếc Cessna đã mất kiểm soát và rồi rơi xuống khi người phi công cố gắng hạ cánh khẩn cấp để tránh va phải một đàn cò lớn.

Sau đó. họ đã qua đêm trong rừng, các cơ quan báo chí nhanh chóng đưa tin Hemingway không may qua đời. Dẫu vậy, ngày hôm sau, họ được phát hiện và giải cứu bằng thuyền đến hồ Albert tại Butiaba. Sau đó, Hemingway và Mary lên một chiếc máy bay cứu hộ nhưng nó bốc cháy và rồi lại rơi khi vừa cất cánh. Tai nạn khiến cả 2 người đã bị thương nặng và Hemingway sẽ không bao giờ bình phục hoàn toàn sau tai nạn này.

Bức ảnh này cho thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay Cessna 180 nhỏ chở Ernest và Mary Hemingway trong chuyến đi săn châu Phi DocsTeach

Trong bức thư viết ngày 17.4.1954, Hemingway đã giải thích: “Vấn đề nằm ở bên trong, thận đã bị vỡ, trong khi gan và lá lách của tôi bị tổn thương nặng” và nói rằng mình: “Không thể viết nhiều vì cánh tay phải bị bỏng cấp độ 3, trong khi nhiều ngón tay khác cũng bị tổn thương nên không thể gõ. Nếu hoạt động nhiều thì cơn chuột rút sẽ đến”.

Ông cũng cho thấy tình trạng không quá khả quan vì sự xuất huyết nội buộc ông sẽ phải nghỉ ngơi. Về vợ mình, ông viết rằng “Mary bị một cú sốc lớn và trí nhớ của cô ấy vẫn chưa ổn định lắm”. Dẫu vậy “mọi thứ ở đây đều ổn”.

Ernest và Mary Hemingway PBS

Được soạn trên tờ giấy lấy từ một khách sạn ở Venice, bức thư cũng có những lời phàn nàn về sai sót trong khâu vận chuyển của Abercrombie & Fitch, nhà bán vũ khí được cấp phép trong thời gian này. Tiểu thuyết gia nói thêm: “Sự bất cẩn trong việc vận chuyển của công ty đã khiến tính mạng cũng như sinh kế của bản thân tôi gặp phải nguy hiểm”.

Trong các lá thư, vấn đề tài chính ngày càng xấu đi cũng là nguyên nhân cho những chỉ trích mà Hemingway nhắm đến luật sư của mình. Ông đã thể hiện cảm giác thất vọng khi người được mình ủy quyền “quản lý tài sản không đúng cách”.

Nhà văn đoạt giải Nobel văn chương năm 1954 viết vào năm 1956: “Khi tôi đưa ra một chỉ dẫn cụ thể 2 lần, tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì nếu ông không tuân theo nó […] Tôi biết rất khó để ông lắng nghe những lời chỉ dẫn từ tôi, và cũng hiếm khi ông không cắt lời khi tôi nói đến. Nhưng xin vui lòng đọc kỹ những dòng sau đây và tìm hiểu kỹ trước khi ông phản đối nó”.

Bức thư đã được bán đấu giá tại Nate D Sanders Auctions hôm thứ năm (31.8) và thu hút 12 người tham gia vào phiên đấu giá. Nó là trung tâm của bộ sưu tập gồm 9 lá thư được viết từ năm 1939 đến năm 1958, ngoài ra còn có một bức thư khác ghi những suy ngẫm của bản thân ông về cuốn tiểu thuyết To Have and Have Not (tạm dịch: Giữa có và không) được bán với giá 6.875 USD (xấp xỉ 165 triệu đồng).