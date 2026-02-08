Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Bức vẽ bàn chân tí hon được bán với giá kỷ lục hơn 27 triệu USD

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
08/02/2026 08:07 GMT+7

Khi chủ nhân của bức vẽ phác thảo nhỏ gửi ảnh chụp đến cổng định giá trực tuyến của một nhà đấu giá, họ không hề biết đến tầm quan trọng của nó.

Bức vẽ chỉ lớn hơn bàn tay một chút và nó chỉ mô tả một bàn chân, với gót chân hơi nhấc khỏi mặt đất, có hình bóng mờ bên dưới. Tuy nhiên, vào thứ năm tuần này, nó đã được bán với giá 27,2 triệu USD (bao gồm cả phí), tương đương 708 tỉ đồng, tại một phiên đấu giá của Christie's ở New York sau khi nhà đấu giá xác định Michelangelo là tác giả.

Bậc thầy thời Phục Hưng đã phác thảo bàn chân này bằng phấn đỏ để chuẩn bị cho một trong những bức bích họa của ông trên trần nhà nguyện Sistine tại Vatican, được vẽ từ năm 1508 đến năm 1512.

Nếu nhìn kỹ vào bức tranh Nữ tiên tri Libya trên trần nhà nguyện, một hình người khổng lồ đang quay người để đặt cuốn sách ra phía sau, chúng ta có thể phát hiện ra bàn chân tương ứng được uốn cong thành hình dạng giống hệt nhau - các ngón chân hơi co lại, gót chân nhấc khỏi mặt đất, và một cái bóng mờ bên dưới.

Bức vẽ phác thảo bàn chân được bán với giá kỷ lục hơn 27 triệu USD - Ảnh 1.

Bức phác thảo bàn chân

ẢNH: CNN

"Đứng trước bức vẽ này, chúng ta có thể cảm nhận được toàn bộ sức mạnh sáng tạo của Michelangelo khi gần như có thể cảm nhận được năng lượng vật lý mà ông đã dùng để thể hiện hình dạng của bàn chân, ấn mạnh phấn đỏ lên giấy", Giada Damen, chuyên gia tại Bộ phận Bản vẽ Cổ điển của Christie's, người đã xác định bức vẽ, cho biết.

Bức vẽ này mang đến cái nhìn hiếm hoi về quá trình làm việc của Michelangelo. Theo Christie's, phần lớn các bản phác thảo của ông đã bị thất lạc theo thời gian, một số bị chính Michelangelo đốt, một số khác bị các nhà sưu tập thời kỳ đầu phá hủy. Chỉ còn lại hai bản phác thảo liên quan đến Nữ tiên tri Libya - một ở Bảo tàng Ashmolean ở Oxford, Anh và một ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York. Tổng cộng, chỉ còn lại 50 bản phác thảo về nhà nguyện Sistine và chưa có bản nào khác từng được đưa ra đấu giá, theo Christie's.

Vì vậy, khi bức phác thảo này được phát hiện và đem ra đấu giá, nó đã gây ra một cuộc chiến đấu giá, cuối cùng được bán với giá gần gấp 20 lần so với giá ước tính ban đầu, trở thành tác phẩm đắt nhất của Michelangelo từng được bán đấu giá.

Bức vẽ phác thảo bàn chân được bán với giá kỷ lục hơn 27 triệu USD - Ảnh 2.

Đức Hồng Y Leo XIV đứng trong nhà nguyện Sistine cùng các hồng y sau khi được bầu chọn vào tháng 5 năm ngoái

ẢNH: REUTERS

Mặc dù bức phác thảo này trước đây chưa được các học giả biết đến, nhưng vẫn có một số manh mối về nguồn gốc của nó. Tên của Michelangelo xuất hiện ở góc dưới bên trái của bức vẽ với cùng một nét chữ như dòng chữ khắc trên bức vẽ của Bảo tàng Metropolitan. Sau nhiều tháng điều tra của Damen, các chuyên gia hàng đầu về họa sĩ này đều nhất trí rằng ông chính là người đã vẽ bàn chân, theo Christie's.

Cùng một gia đình đã sở hữu bức vẽ này trong hơn 200 năm. Một nhà ngoại giao Thụy Sĩ làm việc cho vua Đan Mạch có được nó trong các chuyến du lịch vòng quanh châu Âu vào thế kỷ 18. Ông đã truyền lại cho cháu trai mình, và con cháu ông tiếp tục giữ bức vẽ cho đến khi họ quyết định đem ra đấu giá. Christie's không tiết lộ danh tính người mua.

Tin liên quan

Ngắm bức tranh quý hiếm phá vỡ kỷ lục với giá hơn 6.300 tỉ đồng

Ngắm bức tranh quý hiếm phá vỡ kỷ lục với giá hơn 6.300 tỉ đồng

Trong lần đấu giá vào tối thứ ba tuần này tại New York, Mỹ, bức tranh của họa sĩ Gustav Klimt có tên 'Chân dung Elisabeth Lederer' đã trở thành tác phẩm nghệ thuật hiện đại có giá trị nhất từng được bán đấu giá, đạt 236,4 triệu USD, tương đương 6.300 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

bức vẽ phác thảo bản chân thời Phục Hưng Vatican bức tranh Nữ tiên tri Libya Michelangelo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận