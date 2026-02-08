Bức vẽ bàn chân tí hon được bán với giá kỷ lục hơn 27 triệu USD

Bức vẽ chỉ lớn hơn bàn tay một chút và nó chỉ mô tả một bàn chân, với gót chân hơi nhấc khỏi mặt đất, có hình bóng mờ bên dưới. Tuy nhiên, vào thứ năm tuần này, nó đã được bán với giá 27,2 triệu USD (bao gồm cả phí), tương đương 708 tỉ đồng, tại một phiên đấu giá của Christie's ở New York sau khi nhà đấu giá xác định Michelangelo là tác giả.

Bậc thầy thời Phục Hưng đã phác thảo bàn chân này bằng phấn đỏ để chuẩn bị cho một trong những bức bích họa của ông trên trần nhà nguyện Sistine tại Vatican, được vẽ từ năm 1508 đến năm 1512.

Nếu nhìn kỹ vào bức tranh Nữ tiên tri Libya trên trần nhà nguyện, một hình người khổng lồ đang quay người để đặt cuốn sách ra phía sau, chúng ta có thể phát hiện ra bàn chân tương ứng được uốn cong thành hình dạng giống hệt nhau - các ngón chân hơi co lại, gót chân nhấc khỏi mặt đất, và một cái bóng mờ bên dưới.

Bức phác thảo bàn chân ẢNH: CNN

"Đứng trước bức vẽ này, chúng ta có thể cảm nhận được toàn bộ sức mạnh sáng tạo của Michelangelo khi gần như có thể cảm nhận được năng lượng vật lý mà ông đã dùng để thể hiện hình dạng của bàn chân, ấn mạnh phấn đỏ lên giấy", Giada Damen, chuyên gia tại Bộ phận Bản vẽ Cổ điển của Christie's, người đã xác định bức vẽ, cho biết.

Bức vẽ này mang đến cái nhìn hiếm hoi về quá trình làm việc của Michelangelo. Theo Christie's, phần lớn các bản phác thảo của ông đã bị thất lạc theo thời gian, một số bị chính Michelangelo đốt, một số khác bị các nhà sưu tập thời kỳ đầu phá hủy. Chỉ còn lại hai bản phác thảo liên quan đến Nữ tiên tri Libya - một ở Bảo tàng Ashmolean ở Oxford, Anh và một ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York. Tổng cộng, chỉ còn lại 50 bản phác thảo về nhà nguyện Sistine và chưa có bản nào khác từng được đưa ra đấu giá, theo Christie's.

Vì vậy, khi bức phác thảo này được phát hiện và đem ra đấu giá, nó đã gây ra một cuộc chiến đấu giá, cuối cùng được bán với giá gần gấp 20 lần so với giá ước tính ban đầu, trở thành tác phẩm đắt nhất của Michelangelo từng được bán đấu giá.

Đức Hồng Y Leo XIV đứng trong nhà nguyện Sistine cùng các hồng y sau khi được bầu chọn vào tháng 5 năm ngoái ẢNH: REUTERS

Mặc dù bức phác thảo này trước đây chưa được các học giả biết đến, nhưng vẫn có một số manh mối về nguồn gốc của nó. Tên của Michelangelo xuất hiện ở góc dưới bên trái của bức vẽ với cùng một nét chữ như dòng chữ khắc trên bức vẽ của Bảo tàng Metropolitan. Sau nhiều tháng điều tra của Damen, các chuyên gia hàng đầu về họa sĩ này đều nhất trí rằng ông chính là người đã vẽ bàn chân, theo Christie's.

Cùng một gia đình đã sở hữu bức vẽ này trong hơn 200 năm. Một nhà ngoại giao Thụy Sĩ làm việc cho vua Đan Mạch có được nó trong các chuyến du lịch vòng quanh châu Âu vào thế kỷ 18. Ông đã truyền lại cho cháu trai mình, và con cháu ông tiếp tục giữ bức vẽ cho đến khi họ quyết định đem ra đấu giá. Christie's không tiết lộ danh tính người mua.