Bức xúc vì trang trại vịt gây ô nhiễm

Xác minh theo đơn phản ánh tập thể của người dân, PV Thanh Niên ghi nhận đó là một trang trại chăn nuôi vịt có quy mô khá lớn. Tiếng vịt kêu và các hoạt động khác trong khu vực trang trại gây ồn suốt ngày đêm.

Trang trại chăn nuôi vịt trái phép của hộ bà Phạm Thị Kim Phụng gây ô nhiễm môi trường, khiến cư dân xung quanh bức xúc ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Phan Văn Bảy (68 tuổi, ngụ địa phương) cho biết trang trại này của vợ chồng bà Phạm Thị Kim Phụng, bà con gọi là trang trại Út Mèo (tên thường gọi của chồng bà Phụng). Trang trại có 3 mặt giáp đồng lúa, mặt còn lại giáp khu vực sinh sống của hơn 10 hộ dân. Trước năm 2021, khu vực này là đất lúa chuyên canh, người dân ai cũng trồng lúa đúng mục đích sử dụng đất. Thế nhưng, ông Út Mèo lại mở trang trại chăn nuôi vịt với hàng chục ngàn con. Tiếng ồn và mùi hôi thối bốc lên khiến cả xóm không chịu nổi.

Bà Nguyễn Thị Gắc (54 tuổi), canh tác ruộng cạnh trang trại, cho biết nước từ trang trại lan sang ruộng lúa của bà, bốc mùi hôi thối khiến bà rất lo lắng. "Trước khi Út Mèo mở trang trại chăn nuôi vịt, con tôi có trồng 5 công mít, cây sinh trưởng tốt. Từ khi có trang trại thì trùng hợp là toàn bộ vườn mít chết sạch. Bên trong khu vực trang trại Út Mèo có khai thác nước ngầm, tôi nghi ngờ nguồn nước này đã ảnh hưởng đến vườn mít nhà tôi. Mít chết thì trồng lại lúa, nhưng mùi hôi thối bốc lên và nguồn nước bị ô nhiễm do trang trại xả thải thì không thể chấp nhận được", bà Gắc bức xúc.

Khu vực xả thải của trang trại nuôi vịt gây ô nhiễm ẢNH: BẮC BÌNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Tấn Tài, Phó chủ tịch UBND H.Tân Trụ, cho biết từ báo cáo của xã Tân Bình, tháng 10.2022, Chủ tịch UBND H.Tân Trụ đã có quyết định xử phạt bà Phạm Thị Kim Phụng số tiền 85 triệu đồng, tổng hợp từ nhiều hành vi sai phạm.

Cụ thể, chủ trang trại bị phạt 40 triệu đồng do sai phạm trong sử dụng đất sai mục đích; 32,5 triệu đồng do gây ô nhiễm môi trường; 12,5 triệu đồng do chăn nuôi trái phép. Đồng thời, buộc hộ bà Phụng di dời trang trại đi nơi khác, khôi phục hiện trạng đất chuyên trồng lúa.

"Sau quyết định xử phạt, theo yêu cầu của hộ bà Phụng, chính quyền địa phương đã gia hạn thời gian di dời nhiều lần nhằm giảm thiểu thiệt hại vật chất cho gia đình bà. Tuy nhiên, bà Phụng sau đó chẳng những không di dời trang trại mà còn đầu tư nuôi thêm hơn 4.000 con vịt hậu bị. Riêng việc đóng giếng khai thác nước ngầm thì UBND H.Tân Trụ sẽ yêu cầu UBND xã Tân Bình báo cáo rõ", ông Tài nói.

Ông Ngô Tấn Tài khẳng định thời gian tới, nếu chủ trang trại vịt Út Mèo không chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND H.Tân Trụ thì buộc lòng địa phương phải cưỡng chế thi hành.