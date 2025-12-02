Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bùi Anh Tuấn cùng 2 chị đẹp đồng lòng hướng về miền Trung
Video Giải trí

Bùi Anh Tuấn cùng 2 chị đẹp đồng lòng hướng về miền Trung

Minh Hy
Minh Hy
02/12/2025 12:48 GMT+7

Trong đêm nhạc Thương về miền Trung, các ca sĩ góp mặt như Quang Dũng, Hà Nhi, Trung Quân Idol, Bùi Anh Tuấn, Lê Hiếu,... đều gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã đồng hành với Báo Thanh Niên và phòng trà Bến Thành để tiếp sức cho đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai, bão lũ.

Trước những mất mát của người dân miền Trung do thiên tai, bão lũ gây ra, phòng trà Bến Thành đã kết hợp với Báo Thanh Niên tổ chức đêm nhạc Thương về miền Trung nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Đêm nhạc diễn ra vào ngày 1.12 với sự góp mặt của các giọng ca nổi bật như: Quang Dũng, Lê Hiếu, Nguyên Hà, Lân Nhã, Hà Nhi, Myra Trần, Thùy Dung, Minh Kha, Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Kiều Oanh, Ái PhươngTrung Quân Idol. Chương trình không chỉ mang tiếng hát phục vụ khán giả mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua vai trò là nhịp cầu nối những tấm lòng. Trong khi đó, các khán giả ngoài việc thưởng thức âm nhạc còn thể hiện tinh thần sẻ chia, cùng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bùi Anh Tuấn cùng 2 chị đẹp đồng lòng hướng về miền Trung- Ảnh 1.

Hà Nhi, Trung Quân Idol và ông Hà Thanh Phúc - chủ phòng trà Bến Thành trong đêm nhạc gây quỹ Thương về miền Trung

ẢNH: THẠCH ANH

Trong đêm nhạc, hầu hết các ca sĩ đều trình bày những ca khúc sâu lắng, đong đầy tình cảm. Sau đêm nhạc kết thúc, ông Hà Thanh Phúc thông báo đã quyên góp được tổng số tiền là 421.600.000 đồng.

