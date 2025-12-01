Soobin hát cùng NSND Huỳnh Tú, đêm nhạc quyên hơn 1 tỉ đồng cho miền Trung

Điểm nhấn xúc động nhất tại concert All-Rounder của Soobin là tiết mục xẩm – rap cùng NSND Huỳnh Tú và rapper Binz, tạo nên tiết mục giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, mang đến màu sắc mới lạ, khiến hàng ngàn khán giả bùng nổ, hát theo.

Soobin hát cùng bố - NSND Huỳnh Tú tại concert ở TP.HCM hôm 29.11 Ảnh: BTC

Đêm nhạc của Soobin góp 1 tỉ đồng cho miền Trung

Phần ballad đưa cả sân vận động trở về những năm tháng đầu làm nghề của Soobin với Xin đừng lặng im, Anh đã quen với cô đơn, Nếu ngày ấy được phối mới, không còn sự ngây ngô của thuở đầu mà thấm đẫm tâm thế của một người đàn ông trưởng thành. Phần xẩm trở thành điểm nhấn khi Soobin giữ trọn tinh thần truyền thống trên nền phối hiện đại, đặc biệt ở Mục hạ vô nhân cùng NSND Huỳnh Tú và Binz. Sân khấu tiếp tục đổi sắc với Ngồi tựa mạn thuyền, phần độc tấu đàn bầu và màn múa trên không. Loạt ca khúc sôi động như Đã đến lúc, Blackjack, Heyyy, Bật nó lên, Sunset in the City khiến không gian bùng nổ, nhất là khi Rhymastic bất ngờ xuất hiện cùng Soobin trong loạt tiết mục sôi động.

Cuối đêm nhạc, tiếng hô "Không về đâu!", "Soobin ở đâu, Kingdom ở đó!" vang lên không dứt, thể hiện sự yêu mến của người hâm mộ dành cho nghệ sĩ. Concert kết thúc bằng ánh sáng rực rỡ và hơn 1 tỉ đồng quyên góp cho miền Trung, đánh dấu chặng đường 18 năm theo nghề của Soobin. Ở tuổi 32, chàng ca sĩ underground năm nào đã bước sang một hành trình mới: trưởng thành hơn, đa năng hơn và nỗ lực trở thành một nghệ sĩ toàn diện đúng nghĩa. Anh cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục có thêm những concert bùng nổ hơn vào năm sau, không chỉ biểu diễn một mình anh mà còn có đồng hành cùng với những "Anh trai vượt ngàn chông gai".