Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Soobin hát cùng NSND Huỳnh Tú, đêm nhạc quyên hơn 1 tỉ đồng cho miền Trung
Video Giải trí

Soobin hát cùng NSND Huỳnh Tú, đêm nhạc quyên hơn 1 tỉ đồng cho miền Trung

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
01/12/2025 07:22 GMT+7

Tối 29.11 tại TP.HCM, concert 'All-Rounder' của Soobin đã diễn ra ngoài trời với sự tham dự của gần 15.000 khán giả, khép lại hành trình concert từng mở màn tại Hà Nội hồi cuối tháng 5. Trong ba tiếng, Soobin trình diễn hàng loạt bản hit, khoe khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ và mang đến không gian kết hợp giữa truyền thống – hiện đại. Chương trình đồng thời quyên góp hơn 1 tỉ đồng gửi tặng đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Điểm nhấn xúc động nhất tại concert All-Rounder của Soobin là tiết mục xẩm – rap cùng NSND Huỳnh Tú và rapper Binz, tạo nên tiết mục giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, mang đến màu sắc mới lạ, khiến hàng ngàn khán giả bùng nổ, hát theo.

Soobin hát cùng NSND Huỳnh Tú, đêm nhạc quyên hơn 1 tỉ đồng cho miền Trung- Ảnh 1.

Soobin hát cùng bố - NSND Huỳnh Tú tại concert ở TP.HCM hôm 29.11

Ảnh: BTC

Đêm nhạc của Soobin góp 1 tỉ đồng cho miền Trung

Phần ballad đưa cả sân vận động trở về những năm tháng đầu làm nghề của Soobin với Xin đừng lặng im, Anh đã quen với cô đơn, Nếu ngày ấy được phối mới, không còn sự ngây ngô của thuở đầu mà thấm đẫm tâm thế của một người đàn ông trưởng thành. Phần xẩm trở thành điểm nhấn khi Soobin giữ trọn tinh thần truyền thống trên nền phối hiện đại, đặc biệt ở Mục hạ vô nhân cùng NSND Huỳnh Tú và Binz. Sân khấu tiếp tục đổi sắc với Ngồi tựa mạn thuyền, phần độc tấu đàn bầu và màn múa trên không. Loạt ca khúc sôi động như Đã đến lúc, Blackjack, Heyyy, Bật nó lên, Sunset in the City khiến không gian bùng nổ, nhất là khi Rhymastic bất ngờ xuất hiện cùng Soobin trong loạt tiết mục sôi động.

Soobin hát cùng NSND Huỳnh Tú, đêm nhạc quyên hơn 1 tỉ đồng cho miền Trung

Cuối đêm nhạc, tiếng hô "Không về đâu!", "Soobin ở đâu, Kingdom ở đó!" vang lên không dứt, thể hiện sự yêu mến của người hâm mộ dành cho nghệ sĩ. Concert kết thúc bằng ánh sáng rực rỡ và hơn 1 tỉ đồng quyên góp cho miền Trung, đánh dấu chặng đường 18 năm theo nghề của Soobin. Ở tuổi 32, chàng ca sĩ underground năm nào đã bước sang một hành trình mới: trưởng thành hơn, đa năng hơn và nỗ lực trở thành một nghệ sĩ toàn diện đúng nghĩa. Anh cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục có thêm những concert bùng nổ hơn vào năm sau, không chỉ biểu diễn một mình anh mà còn có đồng hành cùng với những "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Tin liên quan

NSND Huỳnh Tú nói gì về tiêu chuẩn chọn con dâu tương lai cho Soobin?

NSND Huỳnh Tú nói gì về tiêu chuẩn chọn con dâu tương lai cho Soobin?

Chiều 10.11, Soobin tổ chức họp báo ra mắt MV 'Mục hạ vô nhân' và công bố live concert day 3 'All-Rounder'. Đồng hành cùng con trai suốt hơn một thập niên hoạt động nghệ thuật, NSND Huỳnh Tú bày tỏ niềm tự hào khi Soobin đã làm được điều mà chính ông từng ấp ủ và ao ước.

Khám phá thêm chủ đề

Soobin Ca sĩ SooBin NSND Huỳnh Tú Concert All-Rounder
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận