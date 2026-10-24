Bụi bay mù mịt trên dự án đường 70 mở rộng

Theo ghi nhận của Thanh Niên, thời gian gần đây, đường 70, đoạn từ khu vực cầu Ngà hướng đi Trịnh Văn Bô qua địa bàn P.Xuân Phương (Hà Nội) đang được thi công nâng cấp, mở rộng.

Đường 70 những ngày qua luôn trong tình trạng bụi bay mù mịt ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo quan sát, một số đoạn đường đang được giải tỏa, một số khác thì được đào đất lên để đặt ống cống nên mặt đường vẫn ngổn ngang đất đá, nhiều vị trí xuất hiện ổ gà và hằn vệt bánh xe tải. Chính vì vậy, tình trạng tắc đường ở đây thường xuyên xảy ra, trở thành nỗi ám ảnh cho người dân khi di chuyển qua đoạn đường này.

Đáng chú ý, quá trình thi công đường 70 cùng với hoạt động của các phương tiện khiến bụi mù mịt trong bối cảnh thủ đô đang bước vào mùa ô nhiễm không khí.

Người dân đi qua khu vực này phải dùng tay bịt mặt hoặc liên tục phải dụi mắt vì quá bụi ẢNH: ĐÌNH HUY

Không chỉ gây bão bụi, khu vực thi công đặt ống cống sát nhà dân chưa được rào chắn kiên cố mà chỉ căng dây phía ngoài. Một số đoạn dây đã chùng, đứt; cột chống nghiêng ngả, thậm chí nằm hẳn xuống đất. Khi trời tối, nguy cơ xảy ra tai nạn càng hiện hữu bởi nhiều đoạn đường 70 gần như không có hệ thống đèn đường chiếu sáng, nguồn sáng chủ yếu từ đèn phương tiện và nhà dân.

Bà Chu Thị Thoa (45 tuổi, bán hàng trên đường 70), cho biết tình trạng bụi xuất hiện từ năm 2025 khi dự án nâng cấp tuyến đường này được triển khai. Để đối phó với bụi, bà gần như phải đeo khẩu trang cả ngày.

Không chỉ ban ngày, tình trạng bụi còn diễn ra vào ban đêm ẢNH: TRẦN CHI

Theo bà Thoa, bụi len vào nhà, bám trên giường, cửa sổ và đồ đạc nên ngày nào cũng phải lau. "Lúc mới bắt đầu dự án, tôi thấy có xe phun nước đi qua thường xuyên nhưng giờ không thấy nữa", bà Thoa nói và cho hay, bụi không phải vấn đề duy nhất ảnh hưởng đến người dân tại khu vực.

Sau khi mặt bằng được san lấp, vào những đợt mưa lớn, nước ngoài đường có thời điểm tràn vào nhà, ảnh hưởng đến hàng hóa và việc buôn bán của gia đình bà.

Các hoạt động xây dựng khiến không khí xung quanh công trường thi công bị ô nhiễm nghiêm trọng ẢNH: TRẦN CHI

Trong khi đó, anh Nguyễn Thành Lợi (trú P.Xuân Phương) cho biết, nhiều năm qua, đường 70 thường xuyên xảy ra ùn tắc. Đặc biệt là 2 khung giờ 7 - 8 giờ sáng và 17 - 18 giờ chiều, trùng với thời điểm người dân đi làm nên việc di chuyển qua quãng đường này rất khó khăn, vất vả.

Không những vậy, vào buổi tối, đường 70 cũng không có đèn chiếu sáng nên việc đi lại cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ban đêm, nhiều đoạn không có đèn đường chiếu sáng tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông ẢNH: TRẦN CHI

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Liên quan đến những phản ánh trên, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Xuân Phương cho biết, chính quyền sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu phối hợp với chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khắc phục.

Dự án đầu tư, mở rộng, nâng cấp đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận Q.Nam Từ Liêm cũ) thuộc gói thầu số 30 thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông (đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Ngà) do Ban Quản lý đầu tư - hạ tầng P.Tây Mỗ làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty liên danh Đông Đô.

Đoạn tuyến được mở rộng dài khoảng 4,95 km, đoạn 1 từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài 3,25 km, mặt cắt ngang 50 m; đoạn 2 từ đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, có chiều dài khoảng 1,7 km, mặt cắt ngang 40 m.

Dự án được khởi công từ tháng 11.2025, thời hạn hoàn thành đến tháng 7.2027 (600 ngày). Tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 2.174 tỉ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp khu vực Tây Mỗ - Xuân Phương - Hà Đông, góp phần giảm tải giao thông trên các tuyến đường lân cận, tăng khả năng kết nối các khu đô thị mới phía tây Hà Nội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 21.10 vừa qua, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã kiểm tra thực địa dự án đường 70 và yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tập trung thi công để bảo đảm tiến độ.