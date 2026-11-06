Bùi Công Nam ra sao sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai'?

Tối 5.11, Bùi Công Nam chính thức trình làng MV Ngoài dự tính, đánh dấu hoạt động âm nhạc mới sau những thành công từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong sản phẩm lần này, nam ca sĩ xuất hiện với mái tóc tẩy sáng, khuyên tai, phụ kiện kim loại cùng những vết bầm trên má, khác hẳn hình ảnh giản dị, gần gũi trước đây.

Bùi Công Nam không ngại làm mới bản thân sau Anh trai vượt ngàn chông gai

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Bùi Công Nam còn thử sức với lối diễn xuất hài hước khi hóa thân thành chàng trai có vẻ ngoài ngông nghênh nhưng lại hết lòng vì tình yêu. Trong MV, nhân vật đang tham gia một cuộc vui thì nhận được điện thoại từ người yêu. Anh lập tức bỏ dở mọi chuyện để trò chuyện, thậm chí mải mê đến mức lạc vào khu rừng mất sóng mang tên “người đẹp lụy”.

Bùi Công Nam thay đổi diện mạo với mái tóc tẩy sáng, phong cách bụi bặm trong MV Ngoài dự tính ẢNH: NVCC

Chia sẻ về hình tượng mới, Bùi Công Nam cho biết anh muốn khai thác sự đối lập giữa vẻ ngoài bất cần và tính cách tình cảm của nhân vật. “Tôi muốn thử thêm những cách xuất hiện khác nhau, để khán giả nhìn thấy rõ hơn Bùi Công Nam ở vai trò ca sĩ biểu diễn. Dù thay đổi tạo hình, tôi vẫn muốn mọi người nghe được sự gần gũi trong âm nhạc của mình”, nam ca sĩ bày tỏ.

Về âm nhạc, Ngoài dự tính tiếp tục phát huy thế mạnh sáng tác của Bùi Công Nam với chất pop pha country/acoustic. Ca khúc khai thác những thay đổi nhỏ trong cuộc sống khi yêu, từ thói quen ăn uống đến việc quan tâm sở thích của đối phương. Cách viết lời giản dị, dí dỏm cùng giai điệu dễ nghe tiếp tục là dấu ấn quen thuộc của nam nhạc sĩ.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Bùi Công Nam tích cực làm mới hình ảnh, từng bước khẳng định dấu ấn riêng trên con đường ca hát ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, MV còn có sự góp mặt của Diệu Nhi và Hà An Huy. Diệu Nhi từng có nhiều màn tung hứng ăn ý với Bùi Công Nam trong chương trình Mùi vị những chuyến đi. Trong khi đó, Hà An Huy là gương mặt giành danh hiệu Chiến tướng của năm tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Sau chương trình truyền hình thực tế, Bùi Công Nam ghi nhận nhiều dấu mốc trong sự nghiệp. Tháng 4.2026, live tour The Story của anh được vinh danh ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm tại Giải Âm nhạc Cống hiến. Trước đó, nam nhạc sĩ cũng nhận giải Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật tại WeChoice Awards 2024 với hơn 1,8 triệu lượt bình chọn.

Từ một nhạc sĩ được yêu thích qua những sáng tác gần gũi, Bùi Công Nam đang từng bước khẳng định vị trí ở vai trò ca sĩ biểu diễn. Việc liên tục ra mắt sản phẩm, đầu tư hình ảnh và thử nghiệm phong cách cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của anh sau sức hút từ Anh trai vượt ngàn chông gai.