Giải trí Đời nghệ sĩ

Bùi Công Nam bối rối khi bị Quốc Thiên khui loạt 'bí mật'

Thạch Anh
Thạch Anh
16/11/2025 21:14 GMT+7

Có dịp trò chuyện cùng nhau trước thềm đêm nhạc 'Skynote', Quốc Thiên hài hước tiết lộ loạt bí mật về Bùi Công Nam khiến đồng nghiệp bối rối.

Tập 3 của Skytone: Re:Flexion mang đến sắc thái hoàn toàn khác so với hai tập trước. Không còn là những cuộc đối thoại giàu chuyên môn hay chia sẻ sâu lắng, chương trình lần này mang đến những tình huống hài hước giữa Quốc Thiên và nhạc sĩ - ca sĩ Bùi Công Nam.

Quốc Thiên - Bùi Công Nam sau cơn sốt 'Anh trai'

Vốn là những người bạn thân thiết sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nên ngay khi gặp gỡ, bộ đôi ca sĩ mang đến những màn tung hứng vui nhộn, mang lại tiếng cười cho người xem. Cụ thể, Bùi Công Nam tỏ thái độ khó chịu khi chia sẻ về đồng nghiệp: “Anh ấy thật nguy hiểm khi mời tôi đi show nên tôi đã mặc một bộ đồ thật đẹp. Nhưng sau đó bắt tôi phải thay đồ để ra tập gym cùng anh”.

Bùi Công Nam bối rối khi bị Quốc Thiên khui loạt 'bí mật' - Ảnh 1.

Quốc Thiên chia sẻ về dự án tâm huyết Skynote

ẢNH: NSX

Lý giải về điều này, Quốc Thiên cho rằng để có những màn trình diễn trên sân khấu, điều quan trọng là phải có sức khỏe. Đó là lý do anh hẹn đồng nghiệp tại phòng tập. Tuy nhiên, điều này không làm Bùi Công Nam hài lòng, thậm chí anh nổi giận đến mức “đòi bỏ về giữa chừng”, “bức xúc” vì cách “hành xử vô lý” của Quốc Thiên.

Trong chương trình, khi được hỏi về việc thử sức mình ở những dòng nhạc bùng nổ, khác với những ca khúc sâu lắng vốn đã quen thuộc với khán giả, Bùi Công Nam thành thật chia sẻ bản thân cũng sở hữu nhiều bài hát mang tính chất trào phúng, chứ không quá buồn. Tuy nhiên, anh cho rằng những ca khúc bản thân thể hiện chưa đủ nhiều để khán giả nhìn thấy màu sắc này ở mình.

Bùi Công Nam nói thêm anh từng không nghĩ sẽ được khán giả yêu mến và ủng hộ đến vậy sau Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ bộc bạch: “Trong năm nay, tôi sẽ cố gắng ra mắt một ca khúc rồi sau đó chuẩn bị cho một dự án dài hơi. Dự định thì rất nhiều nhưng thời gian qua tôi cứ cuốn theo công việc nên không có thời gian để làm”.

Bùi Công Nam bối rối khi bị Quốc Thiên khui loạt 'bí mật' - Ảnh 2.

Bùi Công Nam thừa nhận bản thân bất ngờ trước tình cảm khán giả dành cho mình sau Anh trai vượt ngàn chông gai

ẢNH: NSX

Nhắc đến đây, Quốc Thiên bật mí sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Bùi Công Nam tất bật với việc chạy show. Anh còn hài hước tiết lộ thêm: “Nghe đồn Nam sắp mua penthouse” khiến đồng nghiệp bật cười. Trước thông tin “đi hát không cần ra ca khúc mới”, giọng ca 9X phủ nhận. Bùi Công Nam nói anh mong được trình làng những sản phẩm mới dành tặng khán giả.

Về phần mình, Quốc Thiên bật mí trong Skynote, anh dự định mang đến một màu sắc mới mẻ cho khán giả. Chính điều này khiến giọng ca Mong manh tình về không khỏi áp lực. “Phải có những người hậu thuẫn cho mình như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV hay những nhạc sĩ trẻ”, Quốc Thiên bộc bạch thêm.

Nhắc đến Skynote, Bùi Công Nam chia sẻ ban đầu, anh nghĩ Quốc Thiên sẽ mời nhiều đồng nghiệp từng tham gia show thực tế để đồng hành trong dự án tâm huyết này. Tuy nhiên khi biết chỉ có duy nhất mình góp mặt, nam ca sĩ không khỏi áp lực. “Nhưng tôi cũng tự hào khi được mời tham gia một show lớn như vậy. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp hết mức để tham gia”, anh nói thêm.

