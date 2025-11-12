Quốc Thiên tiết lộ lý do ‘đu idol’ G-Dragon

Nam ca sĩ thừa nhận anh đã nỗ lực "săn vé" để có thể tham dự sự kiện âm nhạc hoành tráng này. Quốc Thiên chia sẻ, lý do lớn nhất khiến anh mong chờ concert này chính là sự tò mò và ngưỡng mộ dành cho G-Dragon.

Anh mô tả thủ lĩnh Big Bang là một "biểu tượng Kpop, một icon về thời trang" đã giữ vững sức nóng của mình suốt hơn 20 năm. Đối với Quốc Thiên, G-Dragon sở hữu một "thần thái" đặc biệt, khó nhầm lẫn, dù cho Kpop đã trải qua bao nhiêu thế hệ idol.

Tuy nhiên, mục đích của Quốc Thiên khi đến với concert không chỉ là sự tò mò của một người hâm mộ. Anh tiết lộ muốn nhân cơ hội này để tìm kiếm cảm hứng và học hỏi kinh nghiệm cho chính live concert của mình sẽ diễn ra vào ngày 22.11 tới.

Quốc Thiên (trái) "đu idol" G-Dragon cùng vợ chồng Cường Seven - Vũ Ngọc Anh tại Hà Nội Ảnh: FBNV

"Bản thân Thiên khi muốn hòa mình vào không khí của tất cả những người hâm mộ G-Dragon là để tìm cho mình cảm hứng, cũng như lấy kinh nghiệm cho live concert sắp tới của mình", Quốc Thiên chia sẻ.

Anh khẳng định mình đi xem concert với "tinh thần học hỏi là chính", vừa tò mò, vừa cầu thị. Nam ca sĩ tin rằng việc trực tiếp trải nghiệm đêm diễn sẽ mang lại cho mình nhiều nguồn cảm hứng giá trị cho dự án tâm huyết của bản thân.

Hiện tại Quốc Thiên đang tập trung toàn lực cho các dự án cá nhân. Tối 11.11, nam ca sĩ chính thức ra mắt MV Ánh trăng giả dối, được xem là sản phẩm "át chủ bài" của anh trong năm 2025.

Tạo hình đầy ma mị của Quốc Thiên trong MV Ánh trăng giả dối Ảnh: FBNV

Đây là sản phẩm tiếp nối chuỗi dự án hoành tráng nhằm "hâm nóng" cho live concert SKYNOTE: The Reflection 2025, diễn ra vào tối 22.11 tại The Global City với quy mô khoảng 10.000 khán giả. Ánh trăng giả dối là sự kết hợp giữa Quốc Thiên và "hit-maker" Nguyễn Phúc Thiện, được Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn.

Quốc Thiên bị liên lụy vì phát ngôn của Bằng Kiều

Ồn ào bắt nguồn từ một bài đăng của ca sĩ Bằng Kiều hôm 10.11, khi anh bày tỏ "hơi chạnh lòng" lúc thấy nhiều sao Việt đi xem G-Dragon. Đáng chú ý, nam ca sĩ đã đăng kèm hình ảnh có mặt Quốc Thiên và Trung Quân Idol trong concert Người tình 7 hôm 6.11 với dòng trạng thái trên trang cá nhân gây tranh cãi: "Nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng 'chấp' bạn kia một mắt luôn".

Dòng trạng thái này ngay lập tức khiến Quốc Thiên và Trung Quân vô tình bị "réo tên" và cuốn vào cuộc tranh luận không đáng có. Trước phản ứng trái chiều, sáng 11.11, Bằng Kiều đã lập tức gỡ bài, đồng thời gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol.