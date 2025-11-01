Quốc Thiên thực hiện live concert 'SKYNote: The Reflection 2025'

Live concert SKYNote: The Reflection 2025 của Quốc Thiên dự kiến có quy mô khoảng 10.000 khán giả. Chương trình được xây dựng như một hành trình hai chiều, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng tương tác. Đồng thời, Quốc Thiên cũng mong muốn thông qua đêm nhạc gửi lời tri ân và tạo ra kết nối mạnh mẽ với những người đã luôn ủng hộ mình.

Quốc Thiên áp lực trước live concert SKYNote: The Reflection 2025

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ nhân hit Mong manh tình về, cho biết: "Live concert năm nay của tôi có khối lượng bài lớn và nội dung cũng đặc biệt hơn năm ngoái vì tổ chức ngoài trời nên có nhiều nỗi lo hơn. Tôi biết có nhiều khán giả từ xa đến tham dự đêm nhạc nên tôi và ê kíp đã tự tạo áp lực cho mình để dàn dựng những tiết mục chỉn chu, chất lượng, mãn nhãn và đong đầy cảm xúc". Bên cạnh đó, nam ca sĩ 8X còn chủ động hạn chế chạy show để tập trung luyện tập cho đêm nhạc riêng. Ngoài những màn trình diễn solo, Quốc Thiên sẽ kết hợp với các khách mời gồm Hồ Ngọc Hà, MONO và Bùi Công Nam.

Nhằm quảng bá cho live concert SKYNote: The Reflection 2025, Quốc Thiên ghi hình một mini livestage Road To SKYNote 2025. Chương trình có thời lượng khoảng 60 phút, bao gồm những tiết mục: SKYNote, Nơi nào có em, Trái đất ôm mặt trời, Tự dưng thành người lạ, Chia cách bình yên, Anh đau từ lúc em đi, Ôm em được không... Bên cạnh đó, Quốc Thiên cũng song ca với Jun Phạm trong 2 ca khúc Mong manh tình về và Thương em hơn chính anh. Quốc Thiên tâm sự dù trong gameshow Anh trai vượt ngàn chông gai cả hai không biểu diễn chung nhưng vẫn ủng hộ và dành sự trân trọng cho nhau. Road To SKYNote 2025 có quy mô giới hạn, được ghi hình hôm 22.10 và phát lại trên các nền tảng số chính thức của ca sĩ Quốc Thiên.