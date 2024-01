Bùi ngùi khoảnh khắc HLV Kiatisak chia tay HAGL, ra Hà Nội ‘lập nghiệp’ cùng CLB CAHN

HLV Kiatisak không còn làm việc ở HAGL và đã nhận lời dẫn dắt đương kim vô địch Công an Hà Nội (CAHN). Được biết, trong hôm nay (11.1), "Zico Thái" sẽ bay ra Hà Nội để ký kết hợp đồng với phía đội bóng ngành công an. Nếu không có gì thay đổi, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan sẽ ngồi ghế nóng ngay trong trận đấu thuộc vòng 9 V-League, khi CLB Công an Hà Nội chạm trán với CLB TP.HCM vào ngày 18.2.

Như vậy, 3 năm gắn bó (từ đầu năm 2021 đến nay) của HLV Kiatisak và HAGL đã chính thức khép lại. Trong khoảnh khắc rời chốn quen thuộc Hàm Rồng, HLV Kiatisak không khỏi bùi ngùi. Vị HLV người Thái Lan đăng tải hình ảnh về buổi tập cuối cùng của mình và các cầu thủ, khi toàn đội chụm đầu vào nhau và cùng hô vang "HAGL" một cách đầy quyết tâm. Cựu HLV đội tuyển Thái Lan xúc động: "Thật vinh dự cho tôi khi được làm việc cùng tất cả các bạn".

HLV Kiatisak chính thức rời HAGL sau 3 năm gắn bó

HLV Kiatisak đang rất luyến tiếc. Vì với ông, HAGL không đơn thuần chỉ là một nơi làm việc trong 3 năm. Hàm Rồng như trở thành một ngôi nhà thứ 2 của "Zico Thái". Trong thời kỳ sơ khai của HAGL tại sân chơi bóng đá lớn nhất Việt Nam, Kiatisak đã góp công lớn giúp đội bóng phố núi vô địch V-League trong 2 mùa giải liên tiếp, 2003 và 2004. Sau khi giải nghệ ở HAGL, ông tiếp tục gắn bó trên cương vị HLV trưởng đội chủ sân Pleiku, trước khi trở về Thái Lan.

Cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan tiếc nuối cũng là vì những tâm nguyện của ông với HAGL vẫn chưa trọn vẹn. HLV Kiatisak trở lại Việt Nam với mục tiêu giúp HAGL có thêm một lần đứng trên đỉnh cao V-League, nhưng vẫn chưa làm được. Ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt HAGL (2021), HLV Kiatisak đã giúp đội bóng phố núi bay cao trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, mùa giải 2021 cuối cùng đã bị hủy vì đại dịch Covid-19. Sau đó, kể từ mùa 2022, đội chủ sân Pleiku luôn chật vật ở sân chơi quốc nội.

HLV Kiatisak có quan hệ sâu đậm với bầu Đức

Ở V-League 2023 - 2024, sau 7 vòng đấu đầu tiên, HAGL nhận đến 5 thất bại, hòa 2 trận. Thành tích này khiến ban lãnh đạo đội bóng phố núi phải bổ sung ông Vũ Tiến Thành vào đội ngũ chuyên môn. Điều này lập tức phát huy hiệu quả ở vòng 8, khi HAGL giành chiến thắng đầu tiên. Và lúc này, khi HLV Kiatisak rời đi, Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành lên nắm HAGL.