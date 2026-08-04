Bún giấm nuốc Huế: Món lạ hút du khách

Trên bản đồ ẩm thực phong phú của vùng đất cố đô Huế, bún giấm nuốc không phải là món ăn phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, món ăn này lại có sức hút đặc biệt đối với thực khách địa phương và du khách thập phương mỗi khi đến Huế.



Tọa lạc tại đầu đường Chi Lăng, ngay cạnh cầu Gia Hội (thành phố Huế), quán bún của chị Bích Huyền (48 tuổi) là một trong những địa điểm hiếm hoi bán món ăn độc đáo này.

Theo chị Huyền, bún giấm nuốc có nguồn gốc từ thời xa xưa, xuất phát từ các làng quê ven vùng đầm phá Tam Giang và đầm Cầu Hai. Mỗi khi đến mùa nuốc - cách gọi ngữ âm địa phương của người Huế dành cho con nuốc, một loài động vật nhuyễn thể không xương sống ở vùng đầm phá được người dân đánh bắt và chế biến thành món ăn giải nhiệt.

Một tô bún giấm nuốc tại quán của chị Huyền ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tuy có hình dáng khá giống với con sứa biển, nhưng nuốc dễ ăn và dễ chế biến hơn do lành tính. Vào mùa hè, nuốc thường nổi thành từng mảng lớn trên mặt nước. Ngư dân ven đầm phá Tam Giang tiến hành vớt nuốc, xê nhỏ và đem bán khắp các chợ truyền thống tại Huế.



Mỗi tô bún sẽ được cho thêm một con tôm tươi dong, được bóc vỏ cẩn thận chỉ giữ lại phần đuôi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tô bún giấm nuốc có giá 40.000 đồng rất bắt mắt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chị Bích Huyền cho biết thêm, nguyên liệu chế biến món ăn này ban đầu rất cầu kỳ, thường kết hợp cùng hải sản vùng đầm phá, thịt ba chỉ, chả mực... Tuy nhiên, do nguồn nguyên liệu dần khan hiếm và để phù hợp hơn với thị hiếu hiện đại, chị đã cải tiến thành "phiên bản mới"

Ở phiên bản hiện tại, một tô bún ngoài nuốc tươi ngon còn có thêm tôm tươi luộc chín to bóc vỏ giữ nguyên đuôi, chả lụa, bánh ram giòn rụm, bánh tráng nướng và một ít ruốc Huế nêm nếm cho đậm đà. Để nuốc giữ được độ tươi giòn và không bị tan chảy, bắt buộc phải ngâm trong nước muối cùng đá lạnh liên tục.

Phần nước sốt tôm đỏ au thanh ngọt được ninh nấu kỹ lưỡng từ tôm tươi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nước dùng chính là yếu tố cốt lõi tạo nên nét đặc trưng của món bún giấm nuốc. Mỗi tô bún được chan kết hợp hai loại nước dùng khác nhau: một phần là nước sốt tôm tươi đỏ au; phần còn lại là nước mắm chua cay nêm nếm gia vị vừa vặn.

Quy trình thưởng thức món ăn này cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Thực khách sẽ xếp một lớp rau sống đa dạng gồm xà lách, rau thơm, bắp chuối, ngò rí dưới đáy tô, thêm bún, rắc đậu phộng rang, ruốc Huế, sa tế, bánh ram và cuối cùng là phủ lên trên những miếng chân nuốc.

Chị Huyền chia sẻ thêm: "Nhu cầu lượng khách không quá cao và món này kén người ăn, không phổ biến rộng rãi như bún bò hay bún mắm nêm của Huế. Mặc dù kén khách, món ăn này vẫn giữ chân được những người sành ăn ở Huế và ngày càng thu hút nhiều du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm mới lạ".

Trải nghiệm món ăn lần đầu tiên, anh Phan Chung (27 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Lần đầu tiên đến Huế và trải nghiệm món bún giấm nuốc, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Cảm giác miếng nuốc giòn sần sật, mát lạnh hòa quyện cùng vị chua, cay, mặn, ngọt của nước dùng tôm cay nồng tạo nên một hương vị vô cùng lạ miệng và hấp dẫn giữa ngày hè".

Tô bún giấm nuốc hoàn chỉnh với sắc đỏ của tôm, xanh của rau, trắng trong của nuốc và vàng giòn của bánh ram ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong khi đó, chị Lê Hồng Hải (23 tuổi, du khách đến từ TP.HCM) cho biết: "Món ăn này thực sự khác biệt so với tất cả các món bún tôi từng thử ở miền Nam. Vị của nuốc ngâm đá kết hợp với rau sống bắp chuối và nước mắm chua ngọt giúp giải nhiệt rất tốt. Đây chắc chắn là món ăn tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè khi có dịp ghé thăm Huế".