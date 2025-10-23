Bùng nổ chuỗi sự kiện khai trương Bcons City Mall Làng Đại học Quốc gia TP.HCM

10.000 m² dịch vụ tiện ích và mua sắm tại Phường Đông Hòa

Tọa lạc ở khối đế tháp Bcons City ngay mặt tiền trục đường Thống Nhất, Bcons City Mall cung cấp cho khu vực phía Đông Bắc TP.HCM một không gian mua sắm và trải nghiệm dịch vụ trong không gian hơn 10.000 m² trải rộng trên 3 tầng lầu. Sự xuất hiện của Bcons City Mall góp phần định hình phong cách sống hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân phường Đông Hòa.

Phối cảnh bên ngoài Bcons City Mall. Ảnh: Bcons City Mall

Bcons City Mall mang đến trải nghiệm liền mạch giữa mua sắm - ẩm thực - giải trí với hơn 20 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế.

Tại Bcons City Mall, hệ thống siêu thị Co.op Mart mang lại cho người dân khu vực một không gian mua sắm đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, tiết kiệm được thời gian di chuyển và tiếp cận được nguồn thực phẩm tươi ngon, an toàn.

Không gian mua sắm tại Co.opmart Thống Nhất.

Tiếp đó, hai thương hiệu cà phê quen thuộc là Phúc Long và Highlands Coffee, mang đến khoảng dừng chân thư giãn và thưởng thức các thức uống hấp dẫn, cũng góp mặt tại Bcons City Mall, đem đến cho không gian nơi đây thêm phần sôi động.

Thế giới ẩm thực tại Bcons City Mall mở ra với hàng loạt lựa chọn phong phú, quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng như buffet Hàn Quốc Dookki, Joseon; chuỗi lẩu - nướng Gogi House, Kichi Kichi, Galbi House; cùng các món ăn châu Á hấp dẫn từ Mì cay Sasin, Hankki Deli, Yutang.

Không gian vui chơi thỏa thích tại tầng 3 Bcons City Mall. Ảnh: Phúc Nguyên Game Center

Khu vui chơi cũng được đầu tư bài bản, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ và gia đình trong khu vực. Đơn cử như Phúc Nguyên Game Center mang đến không gian giải trí an toàn, hiện đại, là nơi mà mọi người có thể thỏa sức chinh phục thử thách với hàng trăm trò chơi hấp dẫn.

Bùng nổ chuỗi hoạt động khai trương sôi động

Tâm điểm của chuỗi sự kiện khai trương Bcons City Mall là đại nhạc hội "Bcons Bestival: Phiêu trọn Beat - Sống trọn Best". Tại sân khấu đại nhạc hội, sẽ xuất hiện dàn ngôi sao là những gương mặt nghệ sĩ đang nhận được đông đảo sự quan tâm. Bên cạnh đó chuỗi sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn khác. Mọi thông tin sẽ được cập nhật trên Fanpage Bcons City Mall.

Đại nhạc hội khai trương Trung tâm thương mại Bcons City. Ảnh: Bcons City Mall

Sự kiện này là bước đầu tiên đưa người dân đến với hành trình trải nghiệm trọn vẹn tại Bcons City Mall. Không chỉ là một đêm nhạc, đây còn là biểu tượng của phong cách sống trọn vẹn, nơi âm nhạc, nghệ thuật và cảm xúc hòa quyện để mỗi người được sống hết mình trong chính nhịp điệu của cuộc sống.

Đồng thời, trong chuỗi sự kiện khai trương diễn ra liên tục 6 ngày ngày từ 4 – 9.11, Bcons City Mall còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác và trải nghiệm xuyên suốt cả ngày. Trong các ngày này, người dân đến tham quan, vui chơi sẽ có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn khi tham gia hoạt động check in vòng quay may mắn, hoặc hòa mình vào đoàn diễu hành Mascot rực rỡ sắc màu. Tất cả tạo nên bầu không khí lễ hội tràn ngập niềm vui và hứng khởi.