Bùng nổ ưu đãi 'Back To School 2025' khi chi tiêu với thẻ tín dụng Techcombank

Giảm đến 800.000 VNĐ khi mua sắm điện máy

Techcombank dành tặng khách hàng "vạn deal hời" khi mua sắm laptop, điện thoại, tai nghe… tại các hệ thống điện máy lớn trên toàn quốc. Cụ thể, khi thanh toán trả góp hóa đơn từ 15.000.000 VNĐ tại CellphoneS, chủ thẻ tín dụng Techcombank sẽ được giảm ngay 800.000 VNĐ, áp dụng tối đa một lần trong suốt chương trình.

Tại Nguyễn Kim, khách hàng cũng được hưởng ưu đãi tương tự khi mua sắm trực tiếp hoặc trả góp qua thẻ tín dụng Techcombank. Hóa đơn từ 15.000.000 VNĐ được giảm 800.000 VNĐ và hóa đơn từ 10.000.000 VNĐ được giảm 500.000 VNĐ.

Với Điện Máy Chợ Lớn, ưu đãi còn thêm phần hấp dẫn khi khách hàng chỉ cần mua hóa đơn từ 15.000.000 VNĐ có ít nhất một sản phẩm từ 800.000 VNĐ là được giảm ngay 800.000 VNĐ. Nếu hóa đơn từ 10.000.000 VNĐ với ít nhất một sản phẩm từ 500.000 VNĐ, khách hàng cũng nhận được ưu đãi 500.000 VNĐ.

Hoàng Hà Mobile cũng mang đến ưu đãi giảm 700.000 VNĐ khi trả góp hóa đơn từ 15.000.000 VNĐ, áp dụng qua thiết bị thanh toán của Payoo.

Ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm điện máy

Hoàn đến 5.000.000 U-Point khi thanh toán học phí

Mùa tựu trường là thời điểm phụ huynh phải chi trả nhiều khoản phí học tập như học phí và các khoản phí dịch vụ khác. Để đồng hành cùng phụ huynh trên hành trình học tập của con, Techcombank mang đến chương trình hoàn điểm hấp dẫn khi thanh toán học phí bằng thẻ tín dụng.

Cụ thể, đối với hội viên Techcombank Private và Priority, khách hàng sẽ được hoàn đến 5.000.000 U-Point khi thanh toán từ 50.000.000 VNĐ. Trong khi đó, tất cả khách hàng khác cũng được hưởng ưu đãi hoàn đến 2.000.000 U-Point khi thanh toán từ 30.000.000 VNĐ.

Với các khoản học phí tại trung tâm tiếng Anh Yola và Scot English, khách hàng được giảm ngay 700.000 VNĐ khi trả góp học phí từ 20.000.000 VNĐ qua thiết bị thanh toán Payoo.

Hoàn U-Point khi thanh toán học phí với thẻ tín dụng Techcombank

Giảm đến 1.500.000 VNĐ khi mua sắm online

Techcombank chiều lòng tín đồ mua sắm trực tuyến với loạt deal giảm giá hấp dẫn. Trên Shopee, chủ thẻ tín dụng Techcombank được giảm 10% tối đa 1.000.000 VNĐ cho đơn hàng từ 5.000.000 VNĐ; giảm đến 500.000 VNĐ khi thanh toán trả góp từ 15.000.000 VNĐ. Các ưu đãi trên áp dụng vào các ngày 08/08, 15, 25 và 28 hằng tháng, tối đa một lần ưu đãi/tháng. Ngoài ra, chủ thẻ tín dụng còn nhận được ưu đãi giảm 300.000 VNĐ cho hoá đơn trả góp từ 12.000.000 VNĐ áp dụng tất cả các ngày trong tháng.

Trên Lazada, ưu đãi cũng hấp dẫn không kém với mức giảm 12% tối đa 1.500.000 VNĐ cho đơn từ 3.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ thanh toán Techcombank. Chương trình áp dụng vào các ngày đôi đặc biệt như 08.08, 09.09, 10.10, 11.11, 12.12 và các ngày 15, 28, 29 hàng tháng, tối đa một lần ưu đãi/tháng.

Giảm giá khi mua sắm online

Và hàng vạn "deal hời" khác đang chờ bạn khám phá

Ngoài các ưu đãi kể trên, Techcombank còn đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi thẻ tín dụng như: du lịch, bảo hiểm, quảng cáo, mua sắm trực tiếp, ăn uống, giải trí… tại các đối tác lớn như Starbuck, Traveloka, ACFC, Tamson, Vietnam Airlines…

Với các ưu đãi Back To School 2025 hấp dẫn, mỗi khoản chi tiêu bằng thẻ tín dụng Techcombank đều trở thành cơ hội tiết kiệm. Mở thẻ tín dụng Techcombank ngay hôm nay để không bỏ lỡ các đặc quyền.

* Lưu ý: Số lượng có giới hạn, tùy theo ngân sách và thời gian ưu đãi. Vui lòng truy cập các trang thông tin khuyến mãi của Techcombank để khám phá các chương trình khuyến mãi mới nhất.