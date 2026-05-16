Bùng phát ngộ độc nấm chết người ở bang California

Kể từ khi tình trạng ngộ độc nấm bùng phát vào tháng 11.2025 đến nay đã có 4 người tử vong và 43 người phải nhập viện. Các bệnh nhân bị ảnh hưởng có độ tuổi từ 19 tháng đến 84 tuổi, theo Sở Y tế Công cộng California.

Nấm độc Amanita phalloides, còn được gọi là nấm mũ tử thần Ảnh: Chụp màn hình Nbcnews.com

Các ca ngộ độc nấm xuất hiện theo cụm, với ít nhất 6 ca liên quan đến những gia đình có khả năng đã dùng chung một mẻ nấm hái được. Có 4 bệnh nhân ngộ độc nấm đã được ghép gan, theo hệ thống kiểm soát chất độc của bang California.

Các trường hợp ngộ độc đã được báo cáo ở hơn 10 hạt thuộc khu vực Vịnh San Francisco và dọc theo bờ biển miền trung California. Sau khi số ca bắt đầu tăng đột biến vào cuối mùa thu, giới chức y tế California đã cảnh báo người dân không nên ăn bất kỳ loại nấm nào hái được.

Trong số ca ngộ độc nấm có 3 trường hợp được báo cáo vào đầu tuần này, rất lâu sau mùa sinh trưởng thông thường của loại nấm gây bệnh, khiến các quan chức y tế và các nhà nấm học bối rối về lý do tại sao các vụ ngộ độc lại lan rộng như thế và nguyên nhân gây ra xu hướng này.

"Đây chắc chắn là một đợt bùng phát lớn hơn nhiều so với bình thường, kéo dài hơn và kéo sang năm nay lâu hơn chúng tôi dự đoán", nhà nghiên cứu Heather Hallen-Adams, dẫn đầu lĩnh vực nghiên cứu chất độc của Hiệp hội Nấm học Bắc Mỹ nhận định. Bà Hallen-Adams nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ chúng ta thực sự có thể xác định được nguyên nhân".

Thủ phạm chính gây ra các vụ ngộ độc là nấm mũ tử thần xâm lấn, còn được gọi là Amanita phalloides. Một loại nấm khác, tên Amanita ocreata, còn được gọi là nấm thiên thần hủy diệt miền tây, chịu trách nhiệm cho một vài trường hợp.

Trung bình mỗi năm, khoảng 50 trường hợp ngộ độc nấm Amanita được báo cáo trên toàn quốc, một con số mà California gần như đã đạt tới.

"Điều bất thường ở đây là mùa nấm độc gây chết người thường rơi vào tháng 12 và tháng 1.Tại sao hiện tượng này lại xảy ra?", bà Anne Pringle, giáo sư nấm học tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ), nói.

Đợt bùng phát ngộ độc nấm đang phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống y tế công cộng của California, cũng như sự thiếu hụt kiến thức khoa học vững chắc về loại nấm sản sinh độc tố này, theo NBC News.

Theo quy định của bang California, các nhà cung cấp dịch vụ y tế không bắt buộc phải báo cáo những ca ngộ độc nấm cho các quan chức y tế công cộng, điều này có nghĩa là Sở Y tế Công cộng California đang theo dõi các trường hợp thông qua một quy trình rườm rà và kém bài bản hơn so với nhiều bệnh khác.

Nấm mũ tử thần là một loài xâm lấn có nguồn gốc từ châu Âu và du nhập vào California trong thập niên 1930, rất có thể cùng với cây giống nhập khẩu, còn nấm thiên thần hủy diệt là loài bản địa của tiể u b ang này.

Ở California, nấm mũ tử thần thường mọc gần cây sồi và đôi khi là cây thông. Độc tố amatoxin do nấm sản sinh ra có thể gây hại cho thận, gan và đường tiêu hóa. Các triệu chứng ngộ độc amatoxin có thể mất đến 24 giờ mới xuất hiện, bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng.

Những phản ứng nghiêm trọng hơn, như tổn thương gan gây tử vong, có thể diễn tiến trong vòng 2-3 ngày. Amatoxin là nguyên nhân gây ra phần lớn các trường hợp ngộ độc nấm gây tử vong. Chỉ cần ăn một lượng rất nhỏ cũng đủ gây chết người.