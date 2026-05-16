Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bùng phát ngộ độc nấm chết người ở bang California

Văn Khoa
Văn Khoa
16/05/2026 11:57 GMT+7

Đài NBC News ngày 16.5 dẫn lời một số chuyên gia cho hay nhiều ca ngộ độc nấm xuất hiện suốt nhiều tháng ở bang California đã trở thành đợt bùng phát lớn nhất thuộc loại này trong lịch sử Mỹ.

Kể từ khi tình trạng ngộ độc nấm bùng phát vào tháng 11.2025 đến nay đã có 4 người tử vong và 43 người phải nhập viện. Các bệnh nhân bị ảnh hưởng có độ tuổi từ 19 tháng đến 84 tuổi, theo Sở Y tế Công cộng California. 

Bùng phát ngộ độc nấm chết người ở bang California - Ảnh 1.

Nấm độc Amanita phalloides, còn được gọi là nấm mũ tử thần

Ảnh: Chụp màn hình Nbcnews.com

Các ca ngộ độc nấm xuất hiện theo cụm, với ít nhất 6 ca liên quan đến những gia đình có khả năng đã dùng chung một mẻ nấm hái được. Có 4 bệnh nhân ngộ độc nấm đã được ghép gan, theo hệ thống kiểm soát chất độc của bang California.

Các trường hợp ngộ độc đã được báo cáo ở hơn 10 hạt thuộc khu vực Vịnh San Francisco và dọc theo bờ biển miền trung California. Sau khi số ca bắt đầu tăng đột biến vào cuối mùa thu, giới chức y tế California đã cảnh báo người dân không nên ăn bất kỳ loại nấm nào hái được.

Trong số ca ngộ độc nấm có 3 trường hợp được báo cáo vào đầu tuần này, rất lâu sau mùa sinh trưởng thông thường của loại nấm gây bệnh, khiến các quan chức y tế và các nhà nấm học bối rối về lý do tại sao các vụ ngộ độc lại lan rộng như thế và nguyên nhân gây ra xu hướng này.

"Đây chắc chắn là một đợt bùng phát lớn hơn nhiều so với bình thường, kéo dài hơn và kéo sang năm nay lâu hơn chúng tôi dự đoán", nhà nghiên cứu Heather Hallen-Adams, dẫn đầu lĩnh vực nghiên cứu chất độc của Hiệp hội Nấm học Bắc Mỹ nhận định. Bà Hallen-Adams nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ chúng ta thực sự có thể xác định được nguyên nhân".

Thủ phạm chính gây ra các vụ ngộ độc là nấm mũ tử thần xâm lấn, còn được gọi là Amanita phalloides. Một loại nấm khác, tên Amanita ocreata, còn được gọi là nấm thiên thần hủy diệt miền tây, chịu trách nhiệm cho một vài trường hợp. 

Trung bình mỗi năm, khoảng 50 trường hợp ngộ độc nấm Amanita được báo cáo trên toàn quốc, một con số mà California gần như đã đạt tới.

"Điều bất thường ở đây là mùa nấm độc gây chết người thường rơi vào tháng 12 và tháng 1.Tại sao hiện tượng này lại xảy ra?", bà Anne Pringle, giáo sư nấm học tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ), nói.

Đợt bùng phát ngộ độc nấm đang phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống y tế công cộng của California, cũng như sự thiếu hụt kiến thức khoa học vững chắc về loại nấm sản sinh độc tố này, theo NBC News.

Theo quy định của bang California, các nhà cung cấp dịch vụ y tế không bắt buộc phải báo cáo những ca ngộ độc nấm cho các quan chức y tế công cộng, điều này có nghĩa là Sở Y tế Công cộng California đang theo dõi các trường hợp thông qua một quy trình rườm rà và kém bài bản hơn so với nhiều bệnh khác.

Nấm mũ tử thần là một loài xâm lấn có nguồn gốc từ châu Âu và du nhập vào California trong thập niên 1930, rất có thể cùng với cây giống nhập khẩu, còn nấm thiên thần hủy diệt là loài bản địa của tiểu bang này. 

Ở California, nấm mũ tử thần thường mọc gần cây sồi và đôi khi là cây thông. Độc tố amatoxin do nấm sản sinh ra có thể gây hại cho thận, gan và đường tiêu hóa. Các triệu chứng ngộ độc amatoxin có thể mất đến 24 giờ mới xuất hiện, bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng.

Những phản ứng nghiêm trọng hơn, như tổn thương gan gây tử vong, có thể diễn tiến trong vòng 2-3 ngày. Amatoxin là nguyên nhân gây ra phần lớn các trường hợp ngộ độc nấm gây tử vong. Chỉ cần ăn một lượng rất nhỏ cũng đủ gây chết người.

Nữ sát thủ nấm độc ở Úc lãnh án nặng nhất

Tin liên quan

Cúm dạ dày bùng phát trên du thuyền chở hơn 1.700 người

Cúm dạ dày bùng phát trên du thuyền chở hơn 1.700 người

Cúm dạ dày bùng phát trên du thuyền Ambition chở hơn 1.700 người, và đã có một cụ ông lớn tuổi qua đời trên tàu này vì đau tim, theo Reuters ngày 13.5.

Norovirus bùng phát trên du thuyền đang chở hơn 3.100 người

Bùng phát nhiễm khuẩn Salmonella trên nhiều bang Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Bùng phát ngộ độc nấm chết người ở bang California Mỹ nấm mũ tử thần Amanita ocreata Amanita phalloides
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận