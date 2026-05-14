Thế giới

Cúm dạ dày bùng phát trên du thuyền chở hơn 1.700 người

Văn Khoa
14/05/2026 08:00 GMT+7

Cúm dạ dày bùng phát trên du thuyền Ambition chở hơn 1.700 người, và đã có một cụ ông lớn tuổi qua đời trên tàu này vì đau tim, theo Reuters ngày 13.5.

Du thuyền Ambition, do công ty Ambassador Cruise Line có trụ sở tại Anh điều hành, đã đến cảng Bordeaux ở miền tây của Pháp vào ngày 12.5 với 1.233 hành khách, chủ yếu đến từ Anh và Ireland, và 514 thành viên thủy thủ đoàn.

Du thuyền Ambition tại cảng Bordeaux ở Pháp vào ngày 13.5

Ảnh: AFP

Kết quả xét nghiệm đã xác nhận đợt dịch bệnh bùng phát trên du thuyền Ambition khi đang neo đậu tại cảng Bordeaux ở miền tây của Pháp là "một bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa có nguồn gốc từ virus", theo AFP ngày 13.5 dẫn thông báo từ chính quyền địa phương và cơ quan y tế khu vực.

Họ khẳng định không có trường hợp nghiêm trọng nào, và những người không có triệu chứng hiện được phép rời tàu, nhưng những người bị nhiễm bệnh phải tiếp tục cách ly trên tàu.

Thông tin về việc một hành khách người Anh 92 tuổi qua đời trên du thuyền Ambition và hàng chục người khác bị đau bụng ban đầu đã gây ra lo ngại. Tuy nhiên, các nhà chức trách y tế kết luận cụ ông này đã bị đau tim và cái chết của ông dường như không liên quan đến các bệnh lý khác.

Giới chức phụ trách cảng Bordeaux cho biết thi thể của cụ ông vẫn ở trên tàu, "phù hợp với các công ước quốc tế".

Trước đó, các nhà chức trách thông báo kể từ ngày 11.5 có 80 người trên tàu Ambition đã mắc "các triệu chứng phù hợp với nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp tính".

Họ cho hay lệnh phong tỏa đã được ban hành như một "biện pháp phòng ngừa thận trọng" và để "tránh gây hoang mang", do có lo ngại quốc tế về sự bùng phát virus hanta trên du thuyền MV Hondius, con tàu đã khởi hành từ Argentina và đang quay trở lại Hà Lan sau khi được sơ tán. Sau đó, họ khẳng định dịch cúm dạ dày trên tàu Ambition không có liên hệ nào với đợt bùng phát virus hanta nghi ngờ đã giết chết 3 người trên tàu MV Hondius.

Cúm dạ dày, còn được gọi là viêm dạ dày ruột do virus, có những triệu chứng chính gồm nôn mửa và tiêu chảy. Bệnh rất dễ lây nhưng thường không gây hậu quả nghiêm trọng, dù đôi khi có thể dẫn đến các triệu chứng nặng hơn như mất nước.

Viêm dạ dày ruột rất khác với hanta, loại virus có tỷ lệ tử vong cao nhưng chỉ lây truyền từ người sang người trong những trường hợp hiếm hoi và cần tiếp xúc gần, theo Reuters.

Du thuyền có khách nhiễm vi rút Hanta hoàn tất sơ tán

Reuters ngày 12.5 dẫn thông báo của nhà điều hành Oceanwide Expeditions (Hà Lan) cho hay du thuyền MV Hondius đã khởi hành từ Tây Ban Nha về Hà Lan với 25 thành viên thủy thủ đoàn cùng 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng. Tất cả hành khách đã được sơ tán sau khi ổ dịch vi rút Hanta bùng phát trên du thuyền.

