Bụng to, khó thở, người phụ nữ 51 tuổi phát hiện khối u 4,5 kg

Ngày 25.9, đại tá, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Khưu Văn Hậu, quyền Chủ nhiệm Khoa Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Quân y 121, cho biết bệnh nhân L.T.M.P (51 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đang hồi phục tốt sau phẫu thuật lấy khối u nặng 4,5 kg khỏi ổ bụng và dự kiến xuất viện vào đầu tuần tới.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng nhiều, mệt lả, thở đứt quãng, tiểu tiện khó, táo bón và rong huyết. Bệnh nhân có tiền sử hen suyễn và từng 2 lần mổ lấy thai.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Khưu Văn Hậu thăm khám bệnh nhân L.T.M.P ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Qua thăm khám và các kỹ thuật cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện tử cung bệnh nhân to tương đương thai 38 tuần, mật độ chắc. khối u lớn chèn lên tới mũi xương ức, di động kém, ấn đau, nên được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện Quân y 121, ê kíp phẫu thuật gồm bác sĩ Khưu Văn Hậu, bác sĩ Lan Anh, bác sĩ Thủy… đã tiến hành ca mổ kéo dài 2 giờ, bóc tách thành công và đưa trọn khối u nặng 4,5 kg ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Theo bác sĩ Hậu, ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do mặt trước và 2 bên tử cung dính vào thành bụng. Các bác sĩ phải thao tác hết sức tỉ mỉ, chính xác để bóc tách khối u. Sau phẫu thuật không lâu, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và hơi thở trở lại bình thường.

Bệnh nhân cho biết do có tiền sử hen suyễn nên khi khó thở, bà nghĩ nguyên nhân liên quan đến phổi. Khối u phát triển khiến bụng to lên, nhưng bà tưởng cơ thể tăng cân nên lơ là việc đến bệnh viện thăm khám.

Bác sĩ Hậu cho biết nếu không được xử lý kịp thời, khối u có thể tiếp tục phát triển, gây chèn ép ngày càng lớn, khiến tình trạng khó thở, mệt mỏi, rong huyết, rong kinh và đau bụng kéo dài. Khối u càng lớn càng đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi phát hiện những dấu hiệu bất thường của cơ thể cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị đúng cách.