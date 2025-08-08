Bước đột phá trong hệ thống cảnh báo sớm thảm họa thiên nhiên

Hệ thống mới hứa hẹn sẽ giúp thế giới chuẩn bị ứng phó với các thảm họa thiên nhiên như bão, nắng nóng… Hệ thống này kết hợp dữ liệu vệ tinh với các mô hình AI mạnh mẽ để đưa ra những dự đoán siêu cục bộ về thời điểm và tác động của thời tiết khắc nghiệt đến các cộng đồng cụ thể.

Với sự hỗ trợ của AI, EWS sẽ trở nên hiệu quả hơn trong việc gửi cảnh báo hiện tượng thiên nhiên cực đoan sớm đến người dân trên thế giới ẢNH: Bluesky Creations

Khác với các dự báo truyền thống chỉ cảnh báo về các hiện tượng như bão hay nắng nóng mà không dự đoán được hậu quả, EWS mới tích hợp dữ liệu khí tượng, sinh thái và kinh tế xã hội, từ đó mang lại độ chính xác lên đến 20 mét. Mục tiêu của hệ thống là cung cấp cảnh báo chính xác hơn giúp người dân phản ứng nhanh chóng và cứu sống nhiều người hơn.

Khi mà thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, sự xuất hiện của EWS dựa trên AI trở nên cần thiết. Một phân tích đến từ The Guardian cho thấy thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra thường xuyên và kéo dài hơn. Chính vì vậy, việc dự đoán chính xác các hiện tượng thời tiết cực đoan là quan trọng, nhưng cũng cần kết hợp các phát hiện từ khoa học truyền thông và tâm lý học để đảm bảo cảnh báo được hiểu và chuyển thành hành động hiệu quả.

Người dân an toàn hơn trước các thảm họa thiên nhiên

EWS sử dụng AI không chỉ giúp phản ứng nhanh hơn mà còn có tiềm năng lâu dài trong việc giúp cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ chia sẻ công nghệ này với các tổ chức cứu trợ trên toàn cầu. AI có khả năng học hỏi từ các ví dụ trong quá khứ và mô phỏng các kết quả trong tương lai, từ đó giúp cộng đồng xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cường hơn và chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống khắc nghiệt.

Mục tiêu dài hạn của EWS là phát triển một ứng dụng di động dễ sử dụng nhằm cung cấp cảnh báo và lời khuyên chuẩn bị cho người dân trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, EWS dựa trên AI sẽ đặc biệt quan trọng ở các nước đang phát triển, nơi 90% số ca tử vong liên quan đến thời tiết, khí hậu và nước xảy ra.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications xem đây là một bước ngoặt nhằm bảo vệ sinh kế của xã hội khỏi những rủi ro khí hậu phức tạp. Trong khi đó, người dân có thể an toàn hơn trước khi bão, nắng nóng hay hạn hán xảy ra.