Bước lùi trong sự nghiệp của 'Thị hậu' TVB Hồ Định Hân

Hồ Định Hân từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất TVB nhờ Ghost of Relativity và Anh hùng thành trại, đồng thời gây chú ý với vai Thất gia trong Xứng danh tài nữ 4. Tuy nhiên, sau khi lựa chọn con đường phát triển độc lập, nữ diễn viên cũng phải đối diện với tình trạng số lượng lời mời công việc giảm đi.

Hồ Định Hân chấp nhận bắt đầu lại từ những vai nhỏ

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, khi nói về kế hoạch phát triển tại thị trường Trung Quốc đại lục, Hồ Định Hân thẳng thắn cho biết cô sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu. Những vai diễn mới không nhất thiết phải là nữ chính, thậm chí có thể chỉ xuất hiện trong vài cảnh. Nữ diễn viên ví việc thích nghi với một môi trường mới giống như ngày đầu tiên cô bước chân vào đài truyền hình.

Sau khi kết thúc hợp đồng với TVB và Thiệu Thị, Hồ Định Hân chuyển sang hoạt động độc lập và thừa nhận số lượng lời mời công việc không còn nhiều như trước Ảnh: Chụp màn hình phim Xứng danh tài nữ 4

Dù đã là gương mặt quen thuộc với khán giả Hồng Kông, Hồ Định Hân hiểu rằng khi bước vào một thị trường mới, chưa chắc công chúng đã biết cô là ai. Theo nữ diễn viên, cô cần từng bước hòa nhập, để khán giả dần biết đến mình. Sự yêu mến cũng phải được tích lũy lại từ đầu và cô sẵn sàng chấp nhận quá trình đó.

Việc khởi đầu từ những vai nhỏ vốn không xa lạ với Hồ Định Hân. Trong Xứng danh tài nữ, cô vào vai Tôn Hải Đường. Đến Nghĩa hải hào tình, cô đảm nhận nhân vật Mã Lệ Hoa, một cô gái có phần tham vọng và luôn muốn vươn lên. Nhiều năm sau, khi tái hợp Lê Diệu Tường trong Xứng danh tài nữ 4, Hồ Định Hân mới thực sự đứng ở vị trí trung tâm với vai Đặng Quế Thiền, một nữ doanh nhân mạnh mẽ và giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ câu chuyện.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Hồ Định Hân từng chia sẻ rằng thời điểm mới vào nghề, cô không có nhiều lựa chọn. Nữ diễn viên 8X thường được giao những vai em gái của nhân vật chính hoặc những vai phản diện không được khán giả yêu thích. Phải đến khi tham gia Quyền Vương với vai một cô gái câm, Hồ Định Hân mới cảm nhận được cơ hội thay đổi hình tượng và mở rộng con đường diễn xuất. Hình ảnh của cô trong mắt khán giả cũng được xây dựng từng bước qua mỗi tác phẩm.

Năm 2015, vai Khương Dung trong Ghost of Relativity giúp Hồ Định Hân lần đầu giành danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất TVB. Một năm sau, cô tiếp tục lên ngôi Thị hậu với vai Điêu Lan trong Anh hùng thành trại.

Sau khi kết thúc hợp đồng với TVB và Thiệu Thị vào cuối năm 2025, Hồ Định Hân bước vào giai đoạn hoạt động độc lập. Không còn lịch quay phim dày đặc như trước, cô phải tự xử lý nhiều khâu công việc hơn, đồng thời thích nghi với việc cơ hội diễn xuất trở nên phân tán. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn xác định diễn xuất là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, cô bắt đầu mở rộng sang điện ảnh và âm nhạc, tham gia Phàm phu tục nữ, tự đầu tư phát hành ca khúc Vị tri dã hảo và thúc đẩy kế hoạch concert đã ấp ủ từ lâu.

Hồ Định Hân cho rằng khi bước sang một môi trường mới, điều quan trọng là sẵn sàng thích nghi, đón nhận những cơ hội khác nhau và hợp tác với những cộng sự mới.