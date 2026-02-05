Hồ Định Hân rời TVB sau 22 năm gắn bó

Việc kết thúc hợp đồng dài hạn với TVB đồng nghĩa với việc Hồ Định Hân hiện tại đang là nghệ sĩ tự do.

Khép lại 22 năm đồng hành, mở ra chặng đường mới

Trước đó vài năm, Hồ Định Hân từng gây xôn xao khi chia sẻ về việc thay đổi hình thức hợp tác với TVB, khiến nhiều khán giả lầm tưởng cô đã rời đài. Tuy nhiên, trên thực tế, thời điểm đó nữ diễn viên chỉ chuyển từ hợp đồng nghệ sĩ độc quyền sang hợp đồng nghệ sĩ thông thường, đồng thời ký thêm hợp đồng với hãng phim Thiệu Thị, trở thành nghệ sĩ trực thuộc đơn vị này.

Vì vậy, trong những năm qua, Hồ Định Hân vẫn đều đặn tham gia các dự án phim của TVB, đồng thời xuất hiện tại các sự kiện quan trọng như lễ kỷ niệm hay các lễ trao giải thường niên.

Hồ Định Hân rơi vào cảnh "khát vai" dù là ngôi sao tuyến đầu của TVB Ảnh: Instagram nwuuu

Sau khi hoàn thành bộ phim Xứng danh tài nữ 4: Bên bờ vực thẳm vào năm 2023, Hồ Định Hân rơi vào tình trạng không có dự án mới trong thời gian dài. Tính đến nay, cô đã hơn 2 năm không tham gia quay phim truyền hình, điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Đáng chú ý, trong dự án Xứng danh tài nữ 4: Bên bờ vực thẳm, Hồ Định Hân được xem là người "thế vai trong tình thế cấp bách". Ban đầu, vai nữ chính được nhắm cho Đặng Tụy Văn, người đã đồng ý tham gia. Tuy nhiên, do dự án liên tục trì hoãn cùng chất lượng kịch bản không như kỳ vọng, Đặng Tụy Văn quyết định rút lui. Khi đó, TVB mới mời Hồ Định Hân đảm nhận vai nữ chính thay thế.

Có lẽ không nhiều người ngờ rằng, sau bộ phim này, Hồ Định Hân lại rơi vào tình cảnh không có phim để đóng. Dù số lượng phim TVB sản xuất trong 2 năm gần đây không nhiều, nhưng việc một nữ diễn viên tuyến đầu, từng hai lần đoạt giải Thị hậu, lại không góp mặt trong bất kỳ dự án lớn nào vẫn khiến dư luận khó hiểu.

Truyền thông đưa tin, trong thời gian tới Hồ Định Hân sẽ chuyển hướng tập trung nhiều hơn cho âm nhạc thay vì diễn xuất Ảnh: Instagram nwuuu

Theo một số nguồn tin, trong thời gian không có dự án phim ảnh, Hồ Định Hân đã chuyển hướng tập trung nhiều hơn cho âm nhạc. Năm 2025, cô tổ chức các buổi hòa nhạc và fan meeting tại Trung Quốc đại lục, nhận được phản hồi tích cực. Dự kiến trong năm nay, nữ diễn viên sẽ tiếp tục các hoạt động âm nhạc.

Vốn có khả năng ca hát và vũ đạo tốt, Hồ Định Hân được đánh giá rất phù hợp với chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Được biết, cô từng nỗ lực tìm kiếm cơ hội tham gia, nhưng đến nay vẫn chưa thể góp mặt trong chương trình này.

Dù sự nghiệp diễn xuất có phần chững lại, Hồ Định Hân lại có tin vui trong đời sống cá nhân. Tháng 10.2025, cô bất ngờ công bố đã kết hôn với bạn trai là bác sĩ Trần Kiện Hoa sau khoảng 1 năm hẹn hò. Cặp đôi đăng ký kết hôn tại nước ngoài trong sự kín tiếng.

Cuộc chia tay với TVB được xem là lựa chọn đã được Hồ Định Hân cân nhắc kỹ, trong bối cảnh nhà đài không còn tạo ra bước tiến mới cho sự nghiệp của cô Ảnh: Instagram nwuuu

Tháng 11.2025, truyền thông Hồng Kông từng đưa tin Hồ Định Hân mang thai, dựa trên những hình ảnh cho thấy vòng hai của cô có phần nhô lên. Trước những đồn đoán cho rằng cô "cưới chạy bầu", nữ diễn viên lập tức lên tiếng phủ nhận bằng cách đăng ảnh tập luyện trong phòng gym, cho thấy vóc dáng thon gọn, bác bỏ tin đồn mang thai.

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, thành công của Hồ Định Hân được đánh giá là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ. Từ những vai phụ mờ nhạt, cô từng bước vươn lên hàng ngũ nữ chính, mất hơn 10 năm để khẳng định vị thế của mình tại TVB.

Việc quyết định rời đài sau 22 năm cống hiến được cho là lựa chọn đã được Hồ Định Hân cân nhắc kỹ lưỡng. Người hâm mộ hy vọng nữ diễn viên sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong chặng đường mới, đồng thời có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là bác sĩ Trần Kiện Hoa.