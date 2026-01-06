Tăng Chí Vỹ thôi giữ chức Giám đốc TVB

Tờ South China Morning Post đưa tin ngày 5.1, diễn viên, nhà làm phim và nhà quản lý truyền hình kỳ cựu Tăng Chí Vỹ đã chính thức xác nhận việc thôi giữ chức Giám đốc điều hành TVB, khép lại nhiều tháng đồn đoán xoay quanh tương lai của ông tại đài truyền hình lớn nhất Hồng Kông.

Thông tin được Tăng Chí Vỹ công bố tại lễ trao giải TVB Anniversary Awards 2025, tổ chức tối 3.1 tại khu nghỉ dưỡng Grand Lisboa Palace, Macau và được truyền hình trực tiếp.

Nhường lại vị trí điều hành, chuyển sang vai trò cố vấn chiến lược

Phát biểu được đưa ra trong khoảnh khắc ông bước lên sân khấu nhận giải thưởng danh dự đặc biệt mang tên "Thousand Stars Glory Legendary Honour Award", nhằm vinh danh những đóng góp nổi bật và bền bỉ của ông cho TVB.

Giải thưởng do Chủ tịch điều hành TVB Hứa Đào công bố, trong khi người trao cúp là ca sĩ gạo cội Đàm Vịnh Lân, bạn thân lâu năm của Tăng Chí Vỹ.

Tăng Chí Vỹ lên phát biểu nhận giải và xúc động chia sẻ về quyết định rời vị trí Giám đốc TVB sau nhiều năm gắn bó Ảnh: thestandard

Trong bài phát biểu nhận giải, Tăng Chí Vỹ chia sẻ: "Trong suốt 5 năm qua, nhờ sự ủng hộ của mọi người, các chương trình của chúng tôi đã được khán giả yêu mến. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Nhưng đến hôm nay, tôi cảm thấy nguồn ý tưởng của mình đã vơi dần và đã đến lúc nhường lại vị trí để thế hệ trẻ tiếp tục nâng tầm TVB và gánh vác trọng trách này".

Sau đó, TVB ra thông báo chính thức cho biết Tăng Chí Vỹ sẽ được bổ nhiệm làm điều phối viên của hội đồng cố vấn mới, bắt đầu từ ngày 21.1.

Ở cương vị này, ông sẽ tham gia tư vấn cho hội đồng quản trị về định hướng nội dung mới, chiến lược phát triển tổng thể, bao gồm việc ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác liên ngành, nhằm củng cố hệ sinh thái nội dung của TVB.

Chủ tịch Hứa Đào đánh giá cao vai trò của Tăng Chí Vỹ khi cho rằng ông là "người đã khởi xướng bản kế hoạch cải tổ nội dung quan trọng, đồng thời cùng nhiều bộ phận nội bộ mở ra những hướng đi chương trình mới".

Ông Hứa Đào bày tỏ kỳ vọng Tăng Chí Vỹ sẽ tiếp tục đóng góp tầm nhìn sáng tạo và kinh nghiệm chiến lược, giúp TVB thúc đẩy đổi mới và phát triển các mối quan hệ đối tác trong thời gian tới.

Tăng Chí Vỹ cho biết ông đã cạn kiệt ý tưởng và sẵn sàng chuyển giao trọng trách cho thế hệ trẻ đầy tài năng Ảnh: Edmond So

Tăng Chí Vỹ có mối gắn bó lâu dài với TVB, trải qua nhiều vai trò từ nghệ sĩ, người dẫn chương trình, diễn viên cho đến lãnh đạo cấp cao. Hợp đồng nghệ sĩ của ông với TVB kết thúc vào năm 2017 sau 25 năm hợp tác. Đến tháng 1.2021, ông được mời trở lại với vị trí phó giám đốc điều hành, phụ trách mảng chương trình giải trí và âm nhạc.

Tháng 9 cùng năm, Tăng Chí Vỹ được thăng chức giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm chính về hoạt động nội dung, bao gồm các dự án phim truyền hình hợp tác, chương trình giải trí, âm nhạc, mua bản quyền nội dung và hoạch định chiến lược. Từ tháng 11.2025, đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc ông rời vị trí này, song Tăng Chí Vỹ nhiều lần lên tiếng phủ nhận trước khi chính thức xác nhận tại sự kiện vừa qua.