'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nhập viện

Tăng Chí Vỹ vừa trải qua ca phẫu thuật HK01

Truyền thông Hồng Kông tiết lộ Tăng Chí Vỹ thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ tình trạng phình động mạch và đặt stent (một phương thức điều trị can thiệp nội mạch) tại một bệnh viện ở Đài Bắc (Đài Loan) vào cuối tuần trước. Thông qua người quản lý, ca sĩ Tăng Bảo Nghi, con gái nam diễn viên cho biết ca phẫu thuật của cha cô đã thành công và ông đang trong thời gian hồi phục.

Không lâu sau, nam nghệ sĩ 70 tuổi đã đích thân trả lời báo chí. Ông cho biết mình thường đến Đài Loan kiểm tra sức khỏe hàng năm. Gần đây, sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện mạch máu của ông bị phình to nên đề nghị phải đặt stent lập tức. "Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Tôi cảm ơn mọi người vì đã quan tâm. Tôi sẽ sớm trở lại làm việc, đừng lo lắng, xin cảm ơn lần nữa", tổng giám đốc TVB cho biết.



"Ông trùm" 70 tuổi bên con gái ZENG BAOYI INSTAGRAM

Trước đó, Tăng Bảo Nghi cũng từng chia sẻ về tình hình sức khỏe của cha ruột. Ngôi sao 50 tuổi cho biết Tăng Chí Vỹ không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe thậm chí đùa rằng: "Nếu bạn thấy ông ấy ngồi trên xe lăn thì chắc chắn là do ông ấy say rượu. Ông ấy đã say từ những năm 30 tuổi". Nữ ca sĩ 7X cũng tiết lộ "ông trùm TVB" mắc bệnh gout. Khi lần đầu tiên bị chứng bệnh này hành, hai cha con họ đang có lịch quay phim cùng nhau ở châu Âu nhưng Tăng Chí Vỹ không thể làm việc, phải ngồi một chỗ suốt nhiều ngày liền.

Bạn bè biết tình trạng của nam diễn viên nên không còn rủ ông "nhậu nhẹt" nữa và nam nghệ sĩ cũng cố gắng từ bỏ những cuộc hẹn uống rượu để bảo vệ sức khỏe. Với Tăng Bảo Nghi, bệnh gout của cha như một "món quà đến từ thiên đường" để ông ý thức đến việc giữ gìn sức khỏe hơn. "Ông ấy không bao giờ nghe tôi mỗi khi tôi khuyên ông dừng lại. Cảm ơn ông trời đã ban cho cha tôi 'món quà' này", cô bình luận.

Tăng Chí Vỹ là nhân vật quyền lực bậc nhất làng giải trí xứ cảng thơm HK01

Tăng Chí Vỹ sinh năm 1953, ông là nam diễn viên, nhà sản xuất, người dẫn chương trình nổi tiếng, quyền lực tại làng giải trí Hồng Kông. Sao nam kỳ cựu được biết đến qua các bộ phim: Điềm mật mật, Vô gian đạo, Giang hồ, Thiện ác đối đầu… Nghệ sĩ này là cái tên máu mặt trong showbiz, được ví như "ông trùm" của làng giải trí Hồng Kông, có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao lớn cũng như những tên tuổi quyền lực. Ông hiện là tổng giám đốc đài TVB, tham gia sản xuất nhiều sự kiện, chương trình quan trọng của nhà đài. Tháng 4 vừa qua, Tăng Chí Vỹ vừa tổ chức sinh nhật thứ 70. Đây trở thành sự kiện quan trọng của làng giải trí Hồng Kông, thu hút hàng trăm tên tuổi đình đám tham dự.

Tăng Chí Vỹ trải qua hai cuộc hôn nhân, có bốn người con. Trong quá khứ, "ông trùm TVB" từng hứng chịu chỉ trích dữ dội vì bị tố cưỡng hiếp ngọc nữ Lam Khiết Anh đồng thời vướng nhiều ồn ào khác.