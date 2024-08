Bước ngoặt mới trong cuộc đua Trump - Harris

Chiến dịch của bà Harris bị nước ngoài nhắm tới ?

Một quan chức thuộc chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Harris hôm qua cho hay Cục Điều tra liên bang (FBI) đã thông báo trong tháng trước rằng chiến dịch của bà bị hoạt động gây ảnh hưởng của một thế lực nước ngoài nhắm tới, theo Reuters. "Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ và không nhận thấy bất kỳ vi phạm an ninh nào đối với hệ thống của chúng tôi do những nỗ lực đó gây ra", vị quan chức khẳng định.

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của FBI đối với tiết lộ từ chiến dịch của bà Harris. Hôm 12.8, FBI cho hay họ đang tiến hành cuộc điều tra sau khi chiến dịch của ông Trump nói rằng họ đã bị tấn công mạng và cáo buộc Iran đứng sau. Tehran đã phủ nhận cáo buộc đó.