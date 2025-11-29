Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Bước tiến vượt bậc của smartphone giá rẻ trong năm 2025

Kiến Văn
Kiến Văn
29/11/2025 19:30 GMT+7

Thị trường smartphone giá rẻ đã có các bước tiến vượt bậc mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng trong những năm qua.

Nhiều năm trước, khi mỗi tháng lại có một chiếc smartphone giá rẻ mới ra mắt, chúng thường được đánh giá sở hữu chất lượng kém. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi đáng kể trong suốt năm 2025.

Màn lột xác ngoạn mục của smartphone giá rẻ trong năm 2025 - Ảnh 1.

Đã hết thời mua nhầm máy kém chất lượng trong phân khúc giá rẻ

ẢNH: REUTERS

Các nhà sản xuất hiện nay khó có thể cho ra mắt những chiếc smartphone kém chất lượng. Ngay cả những thiết bị có giá chỉ 200 USD cũng được trang bị linh kiện tốt, cho phép người dùng trải nghiệm sản phẩm mà không cần phải chi tiêu quá nhiều. Một ví dụ điển hình là Galaxy A16 (giá khoảng 5,6 triệu đồng) cũng sở hữu màn hình OLED chất lượng cao mang lại độ sáng và màu sắc sống động.

Smartphone giá rẻ chưa bao giờ tốt như lúc này

Sự xuất hiện của màn hình OLED trên Galaxy A16 là rất thú vị bởi smartphone giá rẻ trước đây thường gặp phải vấn đề về màn hình, với chất lượng kém và dễ bị trầy xước. Tuy nhiên, người tiêu dùng giờ đây không còn phải thỏa hiệp về chất lượng màn hình. Các thương hiệu như Motorola đã cải thiện đáng kể chất lượng màn hình trên các thiết bị tầm trung giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn.

Về hiệu suất, chip giá rẻ từ Qualcomm và MediaTek đã mang lại hiệu năng ấn tượng cho smartphone. Ví dụ, Moto G Stylus 2025 được trang bị RAM 8 GB giúp người dùng thực hiện các tác vụ mượt mà, từ lướt mạng xã hội đến chơi game nhẹ. Hơn nữa, hỗ trợ phần mềm cũng được cải thiện, tiêu biểu là Samsung cam kết cung cấp 6 năm hỗ trợ cho Galaxy A16, giúp người dùng yên tâm hơn về việc sử dụng lâu dài.

Samsung vượt Apple thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới

Thời lượng pin cũng là một điểm cộng lớn khi smartphone giá rẻ hiện nay thường có dung lượng pin từ 4.500 đến 5.000 mAh, cho phép người dùng sử dụng cả ngày mà không cần sạc lại. 

Sự cải tiến trong chất lượng smartphone giá rẻ đã mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Giờ đây, họ không còn phải lo lắng về việc mua một sản phẩm kém chất lượng, thay vào đó có thể tìm thấy những chiếc điện thoại tuyệt vời với mức giá phải chăng. Khi quyết định mua sắm, hãy cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu của bản thân và xem liệu có nên tiết kiệm một phần tiền để sở hữu sản phẩm tốt hơn hay không.

