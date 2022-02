Bước về phía trước

Một năm bắt đầu với rất nhiều tín hiệu lạc quan cho kinh tế Việt Nam phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng.

Theo phong tục của người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì tết là dịp đoàn tụ, nghỉ ngơi, gặp gỡ, du xuân. Thế nhưng trong buổi gặp gỡ trước kỳ nghỉ lễ lớn nhất của năm nay, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, lại hồ hởi thông báo: “Tết này được làm việc rồi”. Ngay sau đó, sở này đã công bố 30 công trình giao thông trọng điểm thi công xuyên tết. Họ - người trong cuộc, hơn ai hết hiểu rõ vai trò huyết mạch của những con đường, cây cầu... với kinh tế TP, kinh tế vùng trọng điểm phía nam, đặc biệt là trong giai đoạn khôi phục và tăng trưởng trở lại hiện nay. Thế nên, khi những nút thắt về vốn, cơ chế đang được tháo cởi, họ nóng lòng được làm việc, thúc đẩy, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để “những con đường nối những mùa vui” không chỉ TP.HCM mà trên cả nước. Quan trọng hơn, Sở GTVT TP.HCM không phải là trường hợp cá biệt mà tâm trạng này có ở rất nhiều nơi. Đó là Tân Cảng - Cát Lái, trong thời khắc giao thừa, rất nhiều người trong chúng ta đã không khỏi xúc động khi hình ảnh những lô hàng xuất khẩu đầu tiên được xếp lên tàu rời cảng biển Việt Nam qua Mỹ. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, tại Tân Cảng - Cát Lái mỗi ca có hàng ngàn người lao động trực tiếp quản lý, điều hành và phục vụ. Họ đã khởi động cho một năm mới với kỳ vọng xuất khẩu sẽ tiếp tục lập kỷ lục sau năm 2021 đầy khó khăn nhưng vẫn bứt tốc bất ngờ. Từ các nhà máy ra những công trường, từ doanh nghiệp tới chính quyền... rất nhiều người, nhiều đơn vị “không màng tết” để tiếp nối năm mới ngay từ khi cánh cửa của năm cũ khép lại.

Mùng 4 tết, trong buổi lễ chính thức thông xe cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (đi qua Ninh Bình), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ: “Chúng ta có được cái tết an toàn như hôm nay có nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là vắc xin, có quỹ vắc xin, ngoại giao vắc xin, phát động chiến dịch tiêm vắc xin suốt nhiều tháng qua. Kinh nghiệm phải làm thật nhanh, kịp thời, tinh thần là an toàn, khoa học, hiệu quả”. Đó là chia sẻ đầy chiêm nghiệm, xúc động và ý nghĩa của người đứng đầu Chính phủ. Năm 2021 đất nước đã trải qua một giai đoạn chống dịch cam go, khốc liệt với không ít mất mát, hy sinh. Vì vậy, nếu chúng ta không tận dụng được thành quả mà Đảng, Nhà nước và toàn thể doanh nghiệp, người dân đã nỗ lực có được hôm nay để tiếp tục chiến thắng dịch bệnh, phục hồi và tăng trưởng kinh tế thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn có lỗi với những người không thể ở lại.





Bầu trời đã mở cửa, các điểm đến rộn ràng du khách, những hợp đồng xuyên biên giới đang tiếp tục, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tìm đến, gói hỗ trợ lớn nhất lịch sử chuẩn bị giải ngân... Và nhiệm vụ của chúng ta là mạnh mẽ bước về phía trước...