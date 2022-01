Kinh tế tháng đầu tiên năm 2022 khởi sắc

Cụ thể, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1 theo Tổng cục Thống kê có nhiều khởi sắc. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng khá cao ở tất cả các lĩnh vực hoạt động, đây là tín hiệu khả quan cho phát triển doanh nghiệp trong năm 2022.

Trong tháng 1.2022, cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 192.300 tỉ đồng và số lao động đăng ký gần 77.100 lao động, tăng 15,9% về số doanh nghiệp, tăng 22,6% về vốn đăng ký và tăng 10,5% về số lao động so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 28,9% về số doanh nghiệp, tăng 24% về số vốn đăng ký và giảm 33,5% về số lao động.

Bên cạnh đó, còn có 19.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 352,8% so với tháng 12/2021 và tăng 194% so với tháng 1/2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tháng 1 năm nay lên 32.100 doanh nghiệp, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng có gần 29.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2021; có 7.084 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,5%; có 2.025 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,3%.





Về chỉ số giá tiêu dùng, đây là tháng giáp tết Nguyên đán Nhâm Dần nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết. Giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2022 tăng 0,19% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2021, CPI tháng 1/2022 tăng 1,94%.

Số liệu về hoạt động đầu tư trong tháng, cho thấy tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 4,8% so với kế hoạch năm và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1.2022 đạt mức khá (1,61 tỉ USD), tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, ước tính tháng 1.2022 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 29 tỉ USD, giảm 16,2% so với tháng trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1 có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 9 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất kim ngạch ước đạt 10,2 tỉ USD. Ước tính cán cân thương mại tháng 1 nhập siêu 500 triệu USD.

Về ngân sách nhà nước, trong tháng 1, tổng thu ước tính đạt 183.500 tỉ đồng, bằng 13% dự toán năm. Tổng chi ước tính đạt 113.900 tỉ đồng, bằng 6,4% dự toán năm.