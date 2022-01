TP.HCM: Hơn 1.000 phản ánh liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ

Ngày 26.1, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong năm 2021, Sở Y tế và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra 94 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thẩm mỹ; nhận được hơn 1.000 phản ánh liên quan đến lĩnh vực này.

Trong số này, có 59 tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 2,5 tỉ đồng. Đáng chú ý là phát hiện 6 bác sĩ chính quy hoạt động không phép.

Nhiều chiêu lách luật

Các sai phạm chủ yếu của những cơ sở hoạt động dịch vụ thẩm mỹ “chui” là không có hồ sơ pháp lý, như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Đa phần các cơ sở thuê mặt bằng nên khi bị kiểm tra, các cơ sở này trả mặt bằng và bỏ trốn; hoặc lách luật bằng cách đổi tên, đổi tư cách pháp nhân để tiếp tục hoạt động.

Về hình thức, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ “chui” hoạt động không bảng hiệu, lén lút, đối phó hoặc ở căn hộ tại các khu chung cư, ít người chú ý; hoặc trá hình dưới hình thức các cơ sở làm đẹp (spa, chăm sóc da, dịch vụ chăm sóc da mặt, cắt tóc gội đầu, dịch vụ thẩm mỹ không phép...).





Các kỹ thuật khám, chữa bệnh mà cơ sở thẩm mỹ “chui” thực hiện liên quan đến lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, da liễu trên vùng mặt, vùng bụng (như điều trị mụn, tiêm botox, tắm trắng da, căng da mặt, hút mỡ bụng, cắt mí mắt… cho khách hàng).

Xử phạt hành chính cơ sở thẩm mỹ “chui” do báo Thanh Niên phản ánh

“Năm 2021, Sở Y tế nhận được 1.044 tin nhắn từ ứng dụng “y tế trực tuyến” liên quan đến các cơ sở thẩm mỹ và 29 đơn thư phản ánh của người dân liên quan đến các cơ sở thẩm mỹ. Ngoài ra, thông tin từ tiếp nhận sự cố từ Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Nhân dân 115, Công an TP.HCM là 36 vụ. Sở Y tế chuyển công an 19 vụ việc (15 vụ còn đang thụ lý, 4 vụ chuyển trả lại Thanh tra Sở Y tế)”, Thanh tra Sở Y tế thông tin.

Liên quan đến cơ sở thẩm mỹ “chui” mà Báo Thanh Niên phản ánh trong loạt bài Thẩm mỹ cấp tốc đăng các ngày 24, 25, 26.1 đã được cơ quan chức năng kiểm tra, hôm qua 26.1, Công an P.26, Q.Bình Thạnh đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà Mai Thị Minh Trang (ngụ chung cư Richmond, P.26, Q.Bình Thạnh) với số tiền 750.000 đồng. Theo biên bản xử phạt hành chính, khi cơ quan công an kiểm tra căn hộ 19-G6, tầng 19 chung cư Richmond do bà Trang ở, có thêm 5 nhân khẩu nhưng không thực hiện thông báo lưu trú với cơ quan công an.