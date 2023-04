Buổi diễn của BlackPink và Lady Gaga tại Nhà Trắng bị hủy

Sour Candy tạo nên "cơn bão" với nhiều thành tích ấn tượng trên làng nhạc thế giới Cloutnew

Mới đây, phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra thông báo về buổi diễn của BlackPink và Lady Gaga trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Yoon Suk Yeol từ ngày 25 - 28.4 sẽ không diễn ra. Theo đó, tuyên bố không đưa ra lời giải thích cụ thể về lý do hủy bỏ sự kiện này: “Buổi biểu diễn được báo chí đưa tin không nằm trong lịch trình chuyến thăm Mỹ của Tổng thống”.



Buổi diễn được cho là do Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đề xuất như một phần của hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước. Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng cựu cố vấn an ninh quốc gia Kim Sung Han không thông báo cho Chính phủ Hàn đề xuất về buổi diễn trên dù đã nhận được bảy yêu cầu từ phía Mỹ. Ông Kim đã từ chức vào ngày 29.3 với lý do cá nhân.

Việc hủy bỏ buổi biểu diễn đã khiến nhiều người hâm mộ của cả hai nghệ sĩ cảm thấy vô cùng thất vọng. Dù vậy, một số người hâm mộ cũng bày tỏ sự hiểu biết và ủng hộ quyết định này, cho rằng nó có thể được đưa ra vì lợi ích tốt nhất của cả hai quốc gia và các nhà lãnh đạo. Họ cũng lo lắng cho sức khỏe của BlackPink khi có lịch trình ở hai vùng lãnh thổ khác nhau trong cùng một ngày và hy vọng sẽ có một cơ hội khác để bốn cô gái và Lady Gaga biểu diễn cùng nhau trong tương lai.

Sau khi thông báo được đưa ra, công ty quản lý của BlackPink - YG Entertainment chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc hủy bỏ nhưng trong một cuộc điện thoại với một hãng truyền thông, đại diện công ty cho biết: “Chúng tôi đã nhận và xem xét đề xuất cho một buổi biểu diễn từ văn phòng tổng thống nhưng kể từ đó không có sự tiến triển nào”. Phía đại diện của Lady Gaga cũng giữ im lặng về vấn đề này.

Lady Gaga là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ được biết đến với những bài hit như Bad Romance, Born This Way, Shallow... Trong khi đó, BlackPink là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập vào năm 2016 gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm trở thành hiện tượng âm nhạc quốc tế và đạt nhiều thành công trên toàn cầu với các ca khúc như Kill This Love, DDU-DU DDU-DU và How You Like That.

Ca khúc Sour Candy đánh dấu màn hợp tác giữa Lady Gaga và BlackPink đã mang về nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Theo Forbes, sản phẩm kết hợp này không chỉ là một bước tiến lớn cho các cô gái mà còn là "màn kết hợp đẳng cấp nhất" giữa một nghệ sĩ phương Tây và một nhóm nhạc Hàn Quốc.