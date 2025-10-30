Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Buổi sáng định mệnh của người thu gom rác 23 tuổi ở TP.HCM
Video Thời sự

Buổi sáng định mệnh của người thu gom rác 23 tuổi ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
30/10/2025 15:09 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Đặng Thúc Vịnh thật sự ám ảnh. Chiếc xe máy lôi chở rác bị kẹt nát dưới đầu xe tải, các bao rác, dụng cụ thu gom nằm vương vãi trên mặt đường.

Đến 10 giờ ngày 30.10, Công an xã Đông Thạnh cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Đặng Thúc Vịnh.

Buổi sáng định mệnh của người thu gom rác 23 tuổi ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 18 phút cùng ngày, tại trước nhà số 188A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM xảy ra tai nạn liên hoàn giữa ô tô con biển số 61K - 162.xx, xe tải biển số 51M - 013.xx và xe máy biển số 59EA - 010.xx kéo theo rơ-moóc phía sau (xe máy lôi tự chế).

Hậu quả, vụ tai nạn liên hoàn khiến người chạy xe máy lôi tự chế tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT có mặt điều tiết giao thông, giải quyết hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định tên V.N.T (23 tuổi, ở TP.HCM).

Người thân của nạn nhân cho biết, T. làm công việc thu gom rác. Sáng nay, sau khi chạy xe đi thu gom rác trong khu dân cư, T. chạy xe về điểm tập kết rác thì xảy ra tai nạn đau lòng này.

Qua trích xuất camera an ninh, thời điểm trên, T. chạy xe máy lôi tự chế chở rác, lưu thông trên đường Đặng Thúc Vịnh hướng từ cầu Rạch Tra về đường Lê Văn Khương.

Tai nạn liên hoàn trên đường Đặng Thúc Vịnh khiến người thu gom rác tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

ẢNH: TRẦN KHA

Khi đến địa điểm trên, T. cho xe chạy chậm và dừng lại. Lúc này, chiếc ô tô chạy cùng chiều đến tông từ phía sau, khiến xe máy lôi tự chế văng sang làn đường ở hướng ngược lại và xảy ra tai nạn với xe tải chạy đúng chiều.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Đặng Thúc Vịnh và các tuyến đường lân cận ùn ứ, kẹt xe kéo dài.

Đến trưa cùng ngày, các phương tiện liên quan trong vụ tai nạn được xe cứu hộ kéo ra khỏi hiện trường, giao thông dần ổn định trở lại.

Xem thêm bình luận