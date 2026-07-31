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Bạn đọc Bạn đọc viết

Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
Bạn đọc phản ánh tại hẻm 187 Bạch Đằng, P.Hạnh Thông, TP.HCM thường xuyên diễn ra tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất trật tự đô thị và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều người bày bán hàng hóa trên xe đẩy ba bánh, che dù to, chiếm dụng một phần lòng đường để kinh doanh. Người đi bộ buộc phải xuống lòng đường để tránh các điểm bán hàng. Không ít người đi xe máy dừng đột ngột trên đường để mua hàng, trong khi khu vực này có nhiều xe tải, ô tô lưu thông, khiến giao thông thường xuyên ùn ứ và nguy cơ xảy ra va chạm rất cao.

Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường- Ảnh 1.

Buôn bán chiếm dụng vỉa hè tại hẻm 187 Bạch Đằng

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường CN1, P.Tây Thạnh, TP.HCM. Một số người sử dụng xe đẩy ba bánh, dựng dù và bày hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khiến mặt đường bị thu hẹp, xe lưu thông gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều người còn mở loa âm lượng lớn để rao bán hàng, gây ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân xung quanh.

Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường- Ảnh 2.

Xe bán hàng đậu tràn lan trên đường CN1

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này để bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông.

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