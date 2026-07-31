Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

Nhiều người bày bán hàng hóa trên xe đẩy ba bánh, che dù to, chiếm dụng một phần lòng đường để kinh doanh. Người đi bộ buộc phải xuống lòng đường để tránh các điểm bán hàng. Không ít người đi xe máy dừng đột ngột trên đường để mua hàng, trong khi khu vực này có nhiều xe tải, ô tô lưu thông, khiến giao thông thường xuyên ùn ứ và nguy cơ xảy ra va chạm rất cao.

Buôn bán chiếm dụng vỉa hè tại hẻm 187 Bạch Đằng Ảnh: NGỌC QUỲNH

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường CN1, P.Tây Thạnh, TP.HCM. Một số người sử dụng xe đẩy ba bánh, dựng dù và bày hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khiến mặt đường bị thu hẹp, xe lưu thông gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều người còn mở loa âm lượng lớn để rao bán hàng, gây ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân xung quanh.

Xe bán hàng đậu tràn lan trên đường CN1 Ảnh: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này để bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông.