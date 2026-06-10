“Điểm nóng” lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (số 12 đường D400, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) có nhiều xe đẩy, dù bạt tụ tập buôn bán kéo dài, tạo ra cảnh tượng nhếch nhác, lộn xộn.

Buôn bán tràn lan trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Tình trạng này không chỉ cản trở việc đi lại của người dân và người nhà bệnh nhân, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, rác thải vứt bừa bãi, đổ tràn lan càng làm khu vực mất mỹ quan và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Tương tự, trên đường Trường Chinh (P.Tây Thạnh), các xe đẩy có che dù lớn cũng chiếm dụng một phần lòng đường để buôn bán, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường và gây ùn ứ giao thông do xe máy dừng, đỗ đột ngột để mua hàng.

Buôn bán lấn chiếm trên đường Trường Chinh (P.Tây Thạnh, TP.HCM) Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại các khu vực nêu trên, đặc biệt là trước cổng bệnh viện, nhằm bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và mỹ quan thành phố.