Buôn bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
04/03/2026 06:36 GMT+7

Trên đường Nguyễn Thị Sóc, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, nhiều người buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự, ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ.

Những người buôn bán tụ tập phía trước mặt tiền và gần lối ra vào nhà của người dân, bày biện đủ thứ, khiến người dân bức xúc về tình trạng nhếch nhác và mất an toàn giao thông. Ngoài ra, có một số người chất đầy hàng hóa trên xe đẩy ba bánh và che dù to trên xe đứng một đoạn dài, chiếm luôn lòng đường để buôn bán. Nhiều người chạy xe máy trên đường bất thình lình dừng lại mua hàng, trong khi xe tải lưu thông trên đoạn đường này rất nhiều, khiến giao thông bị ùn ứ và gây nguy cơ tai nạn khá cao. Chưa kể, người buôn bán còn dùng loa mạnh ai nấy rao hàng hóa quá lớn gây ồn ào, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân.

Buôn bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường- Ảnh 1.

Buôn bán tràn lan trên đường Nguyễn Thị Sóc, xã Xuân Thới Sơn, gây nguy hiểm cho xe cộ lưu thông

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Minh Phụng, P.Đông Hưng Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thới Nhất, Q.12), TP.HCM, cũng hết sức bát nháo bởi các cửa tiệm bày biện hàng hóa chiếm dụng vỉa hè, khiến người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường. Ngoài ra, khu vực này có chung cư, người dân ra vào đông nhưng ô tô đậu tràn lan. Diện tích lòng, lề đường vì thế đang ngày càng thu hẹp. Tình trạng trên diễn ra thường xuyên, gây mất trật tự và nguy cơ xảy ra tai nạn.

Buôn bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường- Ảnh 2.

Xe cộ đậu lấn chiếm trên đường Minh Phụng, P.Đông Hưng Thuận, cản trở giao thông

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, xử phạt nghiêm việc vi phạm lấn chiếm lòng lề đường ở các khu vực này.


Khám phá thêm chủ đề

lấn chiếm vỉa hè buôn bán tràn lan lấn chiếm lòng đường Mất trật tự nguy hiểm
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
