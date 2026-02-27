Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Rác và lục bình ngập kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ngọc Quỳnh
27/02/2026 05:43 GMT+7

Thời gian gần đây, trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trên đường Trường Sa - Hoàng Sa, P.Tân Sơn Hòa và P.Tân Sơn Nhất (trước đây thuộc P.3 và P.5, Q.Tân Bình), TP.HCM, rác từ thượng nguồn đổ về phía cuối con kênh dày đặc, gây ô nhiễm và làm mất mỹ quan đô thị. Rác thải và lục bình nổi lềnh bềnh, ứ đọng lại ngày càng nhiều, nhất là dưới các trụ cầu và hai bên mép kênh. Nước trên kênh đổi sang màu đen, xuất hiện nhiều váng dầu và nổi bọt khí. Nhiều người dân bức xúc vì con kênh này còn là nơi tiếp nhận lượng lớn nước thải từ hệ thống cống xả ở khu vực xung quanh đổ về, cuốn theo rác, dẫn đến ùn ứ phía kênh đoạn tại giao lộ Út Tịch, gây ô nhiễm trầm trọng. Khi trời nắng hoặc khi nước ròng là dòng kênh đen đặc lại, gió bay qua kéo theo mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Rác và lục bình ứ đọng trên lòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn giao lộ Út Tịch - Trường Sa - Hoàng Sa

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Rác và lục bình nổi lềnh bềnh trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn qua P.Cầu Kiệu

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, mặt kênh trên đường Trường Sa - Hoàng Sa, P.Cầu Kiệu (trước đây thuộc P.2, Q.Phú Nhuận), TP.HCM, cũng ngập ngụa rác và lục bình một đoạn dài, làm mất mỹ quan đô thị.

Đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên vớt rác trên tuyến kênh này để người dân được hưởng không khí trong lành.

