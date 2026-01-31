Kênh đầy rác, tắc nghẽn gây ô nhiễm

Rác thải đủ loại nổi lềnh bềnh đầy mặt kênh, ứ đọng ngày càng nhiều, nhất là hai bên bờ và khu vực chân cầu. Nước kênh đen kịt, xuất hiện nhiều váng dầu. Người dân sống xung quanh khu vực cho biết con kênh này là nơi tiếp nhận lượng lớn nước thải từ hệ thống cống xả nên đủ loại rác như túi ni lông, hộp xốp, ly nhựa… trôi về đây. Nước thải chưa qua xử lý từ các cống cuốn theo rác đổ vào, nước đổi màu đen bốc mùi hôi thối, khiến người dân không chịu nổi.

Rác thải nổi lềnh bềnh trên lòng kênh Lò Gốm, P.Bình Tiên và P.Bình Phú ảnh: NGỌC QUỲNH

Rác ứ đọng dưới lòng kênh trên đường 26 Tháng 3, P.Tây Thạnh ảnh: NGỌC QUỲNH

Tương tự, lòng kênh trên đường 26 Tháng 3, P.Tây Thạnh (trước đây thuộc P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú), TP.HCM, cũng ngập ngụa rác. Người dân sống quanh khu vực này cho biết con kênh này là nơi tiếp nhận lượng lớn nước thải từ hệ thống cống xả, do đó rác trôi về đây tích tụ lại. Khổ nhất là khi trời nắng, hoặc khi nước ròng thì dòng kênh đen đặc lại, khi có gió bay qua kéo theo mùi hôi thối nồng nặc và có nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao.

Đề nghị các cơ quan chức năng thường xuyên vớt rác trên 2 tuyến kênh này để người dân được hưởng không khí trong lành.