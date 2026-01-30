Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ hơn 106 tỉ đồng khắc phục dịch bệnh động vật

Ngày 30.1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ hơn 106 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại do dịch bệnh động vật trên cạn và chi trả kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Lực lượng chức năng tiêu hủy heo bị nhiễm bệnh ẢNH: H.P

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2025, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi như dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò và cúm gia cầm đã xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn cho hoạt động chăn nuôi, tác động tiêu cực đến thu nhập, đời sống của người dân và sự ổn định của ngành nông nghiệp địa phương.

Trong các loại dịch bệnh, dịch tả heo châu Phi được xác định là nghiêm trọng nhất, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi chủ lực của tỉnh. Từ ngày 1.1 đến 31.12.2025, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 92.000 con heo buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi có heo bị thiệt hại lên tới hơn 208 tỉ đồng. Đây là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kinh phí hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật trên cạn của tỉnh trong năm qua.

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò cũng gây thiệt hại, với 25 con gia súc bị tiêu hủy trong năm 2025. Kinh phí hỗ trợ được đề nghị gần 140 triệu đồng.

Đối với cúm gia cầm, từ cuối tháng 7 đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hơn 25.500 con gia cầm bị chết và tiêu hủy. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng.

Đề nghị hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch

Ngoài việc hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại, UBND tỉnh Quảng Ngãi còn đề nghị bố trí hơn 3,2 tỉ đồng để hỗ trợ những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Người dân P.Trương Quang Trọng nhận tiền hỗ trợ đợt 1.2025 do heo bị chết vì dịch tả heo châu Phi ẢNH: N.V

Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, tham gia tiêu độc, khử trùng, tiêu hủy động vật mắc bệnh, giám sát dịch tễ và khoanh vùng dập dịch. Theo UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của lực lượng này có vai trò rất quan trọng trong việc khống chế, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Tổng hợp các khoản hỗ trợ thiệt hại và kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi xác định tổng nhu cầu kinh phí gần 213 tỉ đồng. Theo quy định hiện hành, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, vì vậy tỉnh đề nghị Bộ Tài chính sớm xem xét, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ hơn 106 tỉ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc sớm được bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp người chăn nuôi khắc phục hậu quả sau dịch bệnh, từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, đồng thời giảm áp lực cho ngân sách địa phương.

Nguồn kinh phí này cũng là điều kiện để ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trong thời gian tới, hạn chế nguy cơ dịch tái phát, góp phần bảo đảm an toàn cho sản xuất chăn nuôi.