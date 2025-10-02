Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Buôn bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
02/10/2025 08:49 GMT+7

Trên đường Phan Đăng Giảng, P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), TP.HCM, nhiều người buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự, ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người qua lại.

Những người buôn bán tụ tập phía trước mặt tiền, bày biện đủ thứ gần lối ra vào, khiến người dân bức xúc về tình trạng nhếch nhác và mất an toàn giao thông. Ngoài ra, một số người chất đầy hàng hóa trên xe đẩy ba bánh và che dù to trên xe đứng một đoạn dài, chiếm luôn lòng đường để buôn bán hàng rong, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Nhiều người chạy xe máy trên đường nhiều khi bất thình lình dừng lại mua, khiến giao thông bị ùn ứ và gây nguy cơ tai nạn khá cao.

Buôn bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường- Ảnh 1.

Buôn bán tràn lan trên đường Phan Đăng Giảng, P.Bình Hưng Hòa, gây ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Buôn bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường- Ảnh 2.

Buôn bán lấn chiếm trên đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc (trước đây thuộc xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh), TP.HCM, nhiều người tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Diện tích lòng, lề đường vì thế đang ngày càng thu hẹp, cản trở giao thông. Người dân đi lại đều lắc đầu chán nản bởi cảnh tượng trên diễn ra suốt nhiều năm nay.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường ở các khu vực này.

