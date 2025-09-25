Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

BVBank có quyền Tổng giám đốc mới

Thanh Xuân
Thanh Xuân
25/09/2025 12:32 GMT+7

Ngày 25.9, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) công bố thông tin thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao Ban điều hành, theo đó ông Lý Hoài Văn sẽ đảm nhận quyền hạn, nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc từ ngày 1.10.

Ông Lý Hoài Văn được bổ nhiệm Tổng giám đốc, thay vị trí của ông Ngô Quang Trung. Ông Ngô Quang Trung hiện đảm nhận vị trí Tổng giám đốc BVBank kiêm thành viên HĐQT, do đó ông Trung sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trong các hoạt động của HĐQT trong thời gian tới. Kể từ khi đảm nhận vị trí Tổng giám đốc từ 2016 đến nay, ông Ngô Quang Trung đã cùng ban điều hành xây dựng BVBank trở thành một ngân hàng bán lẻ được nhiều khách hàng, đối tác, cổ đông tin tưởng, nhân viên gắn bó và tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng.

BVBank có quyền Tổng giám đốc mới - Ảnh 1.

Ông Lý Hoài Văn được bổ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc BVBank

ẢNH: T.T

HĐQT BVBank cho biết, việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao ban điều hành hướng đến mục tiêu tiếp tục củng cố bộ máy quản trị, điều hành của BVBank và đảm bảo tính ổn định, vững vàng của đội ngũ ban lãnh đạo. Từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiệu quả và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Ông Lý Hoài Văn là lãnh đạo cấp cao với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Là cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM và tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ngân hàng và tài chính tại Trung tâm Pháp Việt về đào tạo quản lý (CFVG), ông Lý Hoài Văn đã phát triển sự nghiệp cá nhân của mình trong lĩnh vực ngân hàng từ những ngày đầu và trải qua nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng có quy mô và thương hiệu lớn trên thị trường. Ông đóng vai trò quan trọng và có những đóng góp trong công tác điều hành, kinh doanh, góp phần tạo dựng sự thành công đối với các tổ chức này. Từ tháng 3.2025, ông Lý Hoài Văn đã tham gia BVBank với tư cách là thành viên Ủy ban chiến lược.

Tin liên quan

BVBank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên 7,1%/năm

BVBank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên 7,1%/năm

Ngày 19.11, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) phát hành 1.000 tỉ đồng chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân với lãi suất lên 7,1%/năm.

Khám phá thêm chủ đề

BVBank Tổng giám đốc ngân hàng Bán lẻ Hội đồng quản trị Ông Lý Hoài Văn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận