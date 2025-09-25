BVBank có quyền Tổng giám đốc mới

Ông Lý Hoài Văn được bổ nhiệm Tổng giám đốc, thay vị trí của ông Ngô Quang Trung. Ông Ngô Quang Trung hiện đảm nhận vị trí Tổng giám đốc BVBank kiêm thành viên HĐQT, do đó ông Trung sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trong các hoạt động của HĐQT trong thời gian tới. Kể từ khi đảm nhận vị trí Tổng giám đốc từ 2016 đến nay, ông Ngô Quang Trung đã cùng ban điều hành xây dựng BVBank trở thành một ngân hàng bán lẻ được nhiều khách hàng, đối tác, cổ đông tin tưởng, nhân viên gắn bó và tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng.

Ông Lý Hoài Văn được bổ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc BVBank ẢNH: T.T

HĐQT BVBank cho biết, việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao ban điều hành hướng đến mục tiêu tiếp tục củng cố bộ máy quản trị, điều hành của BVBank và đảm bảo tính ổn định, vững vàng của đội ngũ ban lãnh đạo. Từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiệu quả và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Ông Lý Hoài Văn là lãnh đạo cấp cao với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Là cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM và tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ngân hàng và tài chính tại Trung tâm Pháp Việt về đào tạo quản lý (CFVG), ông Lý Hoài Văn đã phát triển sự nghiệp cá nhân của mình trong lĩnh vực ngân hàng từ những ngày đầu và trải qua nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng có quy mô và thương hiệu lớn trên thị trường. Ông đóng vai trò quan trọng và có những đóng góp trong công tác điều hành, kinh doanh, góp phần tạo dựng sự thành công đối với các tổ chức này. Từ tháng 3.2025, ông Lý Hoài Văn đã tham gia BVBank với tư cách là thành viên Ủy ban chiến lược.