BYD Technology Week Nghệ An: Người dân miền Trung nói gì sau trải nghiệm?

Chuỗi sự kiện BYD Technology Week vừa diễn ra trong hai ngày 20 - 21.9.2025 tại Nghệ An đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt, không chỉ bởi quy mô tổ chức mà còn bởi những ấn tượng mạnh mẽ để lại trong lòng người tiêu dùng khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là lần đầu tiên một sự kiện trải nghiệm xe điện quy mô lớn của BYD Việt Nam diễn ra ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, và kết quả đã vượt xa mọi kỳ vọng.

BYD Technology Week diễn ra tại Nghệ An đạt được nhiều kỷ lục ấn tượng.

Theo số liệu BYD Việt Nam ghi nhận, sự kiện tại Nghệ An đã lập nên nhiều kỷ lục. Chỉ trong hai ngày, đã có tới 1.653 khách hàng đăng ký tham dự, con số cao nhất trong tất cả các kỳ BYD Technology Week từng tổ chức tại Việt Nam. Trong đó, 1.066 lượt đăng ký được thực hiện trước sự kiện, cho thấy sức hút mạnh mẽ và sự kỳ vọng lớn từ khách hàng địa phương. Số lượt lái thử cũng đạt kỷ lục với hơn 40 lượt, phản ánh sự quan tâm trực tiếp và mong muốn trải nghiệm thực tế sản phẩm của người dân. Sau sự kiện, BYD Việt Nam nhận được gần 30 lượt cọc xe, trải dài từ xe thuần điện như BYD ATTO 2 đến xe hybrid BYD Sealion 6.

Khu vực chờ lái thử luôn trong tình trạng đông đúc.

Đặc biệt, người dân tham dự không chỉ đến để xem mà còn thực sự lắng nghe, trải nghiệm và đánh giá. Chị Nguyễn Thị Hồng, một khách hàng đến từ Hà Tĩnh, chia sẻ: "Tôi vốn đã theo dõi BYD từ lâu, nhưng chỉ khi được trực tiếp lái thử thì mới thấy rõ sự khác biệt. Xe vận hành rất êm, không có tiếng ồn, cảm giác lái nhẹ nhàng. Với mức giá hợp lý và nhiều ưu đãi, tôi nghĩ đây sẽ là lựa chọn tốt cho gia đình mình trong thời gian tới".

Anh Lê Văn Hoàn, một kỹ sư cơ khí ở Nghệ An, sau khi dành nhiều thời gian tìm hiểu các dòng xe BYD tại sự kiện, đã nhận xét: "Tôi đánh giá cao thiết kế hiện đại và công nghệ thông minh mà BYD mang lại, đặc biệt là mẫu ATTO 2 vừa ra mắt. So với các mẫu xe điện khác trên thị trường, xe BYD hơn hẳn về thiết kế, khả năng vận hành ổn định và giá cả xứng với giá trị".

Một trong những khách hàng đặt cọc xe BYD tại sự kiện.

Một khách hàng khác đang kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tại Vinh, bày tỏ: "Xe điện không chỉ giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu mà còn mang lại hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại hơn cho dịch vụ. Khi lái thử BYD Sealion 6, tôi rất ấn tượng với khả năng tăng tốc mượt mà và hệ thống hỗ trợ lái thông minh. Tôi nghĩ đây sẽ là mẫu xe tiếp theo gia nhập đội xe của tôi".



Không chỉ khách hàng cá nhân, nhiều gia đình cũng tỏ ra hào hứng khi tham gia sự kiện. Anh Nguyễn Đức Anh cùng vợ và hai con nhỏ đã có một ngày trải nghiệm trọn vẹn tại khu vực trưng bày rộng rãi của sự kiện. Anh cho biết: "Xe điện BYD rất phù hợp cho gia đình, đặc biệt là BYD Sealion 6 hay BYD M6. Không gian rộng rãi, nội thất tinh tế và đặc biệt là an toàn. Trẻ nhỏ nhà tôi rất thích thú khi được ngồi thử bên trong và tận hưởng sự yên tĩnh của xe. Tôi tin rằng trong vài năm nữa, xe điện sẽ trở thành xu hướng chính ở Việt Nam và BYD đang đi trước một bước".

Bên cạnh những đánh giá tích cực về sản phẩm, nhiều khách hàng cũng bày tỏ sự tin tưởng vào cam kết của BYD trong hành trình phát triển bền vững. Anh Nguyễn Văn Tùng, giảng viên một trường đại học ở Vinh, chia sẻ: "Điều tôi ấn tượng không chỉ là xe điện BYD mang lại trải nghiệm mới, mà còn là thông điệp về một tương lai xanh. Khi thấy thương hiệu lớn như BYD đầu tư nghiêm túc tại Việt Nam, tôi tin rằng lựa chọn xe điện không chỉ là vì kinh tế mà còn là trách nhiệm với môi trường".

Denza Z9 GT trình diễn tính năng “Crab Walk”.

Những con số ấn tượng tại sự kiện Nghệ An không chỉ phản ánh thành công về mặt tổ chức, mà còn thể hiện sự đồng hành bền chặt giữa thương hiệu và cộng đồng. Với nền tảng ấy, BYD Technology Week đã khẳng định được sức hút mạnh mẽ của mình, đồng thời củng cố cam kết mang đến những giải pháp di chuyển xanh, hiện đại và bền vững cho người tiêu dùng Việt Nam. Sau Nghệ An, chuỗi sự kiện BYD Technology Week tiếp tục hành trình "Bắc tiến" với điểm đến tiếp theo tại Thanh Hóa vào ngày 4 và 5.10.2025.