Cá cảnh xuất ngoại mỗi tháng 1 triệu USD

4 tháng xuất khẩu 4,3 triệu USD

Những ngày gần đây, hàng chục nhân viên của Công ty sinh vật cảnh Thiên Đức (Thiên Đức Aquarium), H.Củ Chi, TP.HCM liên tục làm việc để cung cấp cá cảnh cho khách hàng trong và ngoài nước.

Ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc Công ty Thiên Đức Aquarium, chia sẻ: "Hai loại cá đĩa và cá nê ông vua do trang trại chúng tôi sản xuất đã tạo được danh tiếng trên thị trường xuất khẩu cá cảnh. Cá đĩa của VN, nhất là cá đĩa nuôi ở TP.HCM, đã được xuất khẩu đến rất nhiều thị trường, trong đó có những thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ. Có nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á cũng đang đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu cá đĩa như Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Tuy nhiên, theo phản hồi của những người chơi cá đĩa, họ nhận thấy cá đĩa VN có sự khác biệt về chất lượng".

Cá cảnh đem lại giá trị xuất khẩu tỉ đô QT

Sản xuất cá cảnh là một trong 6 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp TP.HCM. Hiện TP có khoảng 20 đơn vị xuất khẩu cá cảnh, trong đó Thiên Đức Aquarium, Công ty cổ phần Sài Gòn cá kiểng và Hợp tác xã Sài Gòn cá kiểng là 3 đơn vị xuất khẩu chủ lực của TP trong thời gian qua.

Chia sẻ về tình hình sản xuất và xuất khẩu của ngành cá cảnh TP.HCM hiện nay, ông Lê Tôn Cường, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.HCM (Sở NN-PTNT TP.HCM), cho biết: "Hiện nay tổng diện tích nuôi cá cảnh trên toàn TP khoảng 90 ha với khoảng gần 300 cơ sở và hộ nuôi. Trong những tháng đầu năm 2023, số lượng cá cảnh trên địa bàn TP sản xuất 37,4 triệu con, trong khi sản lượng cùng kỳ năm 2022 là 42,18 triệu con, giảm 11,3% so với cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu trên 4,1 triệu con, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4,3 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ 2022. Thị trường chiếm tỷ trọng xuất khẩu cá cảnh nhiều nhất của TP.HCM là châu Âu, chiếm 64,78%; tiếp đến là châu Á, chiếm 28,49%; châu Mỹ chiếm 5,1%; Trung Đông chiếm 1,28%; Nam Phi chiếm 0,35%".

Cá cảnh được xác định là một sản phẩm tiềm năng, phù hợp với nông nghiệp đô thị của TP.HCM, vì nông dân có thể tận dụng những diện tích nhỏ để làm hồ, ao nuôi cá cảnh cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Phạm Lâm Chính Văn, Giám đốc Trung tâm khuyến nông TP.HCM

Lý giải về nguyên nhân giảm sản lượng xuất khẩu cá cảnh trên địa bàn, đại diện Chi cục Thủy sản TP.HCM cho biết do một số cơ sở, hộ nuôi cá cảnh ở các huyện Bình Chánh, Củ Chi tạm ngưng sản xuất do khó khăn sau dịch bệnh; ngoài ra một số hộ nuôi cá cảnh như cá chép, cá bảy màu, cá chuột được chuyển đổi sang các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Long An.

Theo Chi cục Thủy sản TP.HCM, từ năm 2010 - 2019, tổng sản lượng cá cảnh của TP mỗi năm đều tăng, trung bình 15%/năm (năm 2010 là 60 triệu con, đến năm 2019 là 205 triệu con). Tuy nhiên, giai đoạn 2020 - 2022 dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả ngành nghề và lĩnh vực cá cảnh, nên sản lượng sản xuất cá cảnh đã giảm trên 50% vào năm 2021 (100 triệu con).

Sản xuất, xuất khẩu cá cảnh mang lại nguồn thu lớn THIÊN ĐỨC

Đặt mục tiêu xuất khẩu 100 triệu USD

Theo ông Lê Hữu Thiện, VN có nhiều sản phẩm cá cảnh được thế giới ưa chuộng, trong đó có không ít cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Loài cá đĩa VN được nuôi gần với tự nhiên, trong chế độ ăn có nhiều thức ăn như trùn chỉ, trùn quế, tim bò, lăng quăng…, do đó cá khỏe mạnh, sống lâu và có màu sắc đẹp một cách tự nhiên, việc chăm sóc khá dễ dàng, màu sắc của cá có độ bền cao.

Loài cá khác có tiềm năng lớn là cá nê ông vua. Loài cá cảnh này được du nhập từ Amazon (Nam Mỹ) vào châu Âu rồi từ châu Âu được đưa về VN hơn 10 năm nay. Loại cá này phát triển mạnh ở VN và được sản xuất ở quy mô công nghiệp với sản lượng lớn. Điều đáng chú ý với con cá nê ông vua ở khu vực Amazon là cá hoang dã, nên chỉ có theo mùa vụ, tức là một năm chỉ đánh bắt được trong khoảng 3 tháng. Nhưng khi được đưa về VN, các nghệ nhân đã thuần dưỡng được loài cá này và đưa vào chuỗi sản xuất, cung ứng quanh năm, giúp cho quá trình xuất khẩu không bị gián đoạn.

Nguồn: Sở NN-PTNT TP.HCM - đồ họa: Bảo NGuyễn

Ông Ngô Đăng Linh, chủ trang trại Discus House, H.Củ Chi, cũng khẳng định: "Cá đĩa là loài cá cảnh có tiềm năng xuất khẩu tốt nhất của VN. Vì các nghệ nhân VN đã có tiếng trong việc tạo ra những con cá đĩa đẹp, chất lượng cao. Cá đĩa cũng rất phù hợp với điều kiện sản xuất ở TP.HCM, từ khí hậu, nguồn nước tới các loại thức ăn tự nhiên… Cá cảnh VN hiện đã được xuất khẩu tới tất cả châu lục và VN đang ở trong nhóm 20 nước xuất khẩu cá cảnh hàng đầu thế giới, xâm nhập các thị trường khó tính nhất như Hà Lan, Pháp, Mỹ…".

Ông Phạm Lâm Chính Văn, Giám đốc Trung tâm khuyến nông TP.HCM, cho biết: "Tốc độ đô thị hóa ở TP.HCM đang diễn ra nhanh chóng. Để phù hợp với sự phát triển của TP, trong nhiều năm qua, ngành nông nghiệp TP.HCM đã chuyển mạnh sang nông nghiệp đô thị với những cây trồng, vật nuôi chính như rau, hoa, bò sữa, tôm nước lợ. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp của TP năm 2023 tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học. Giảm diện tích trồng lúa, mía, muối hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của TP. Cá cảnh được xác định là một sản phẩm tiềm năng, phù hợp với nông nghiệp đô thị của TP.HCM, vì nông dân có thể tận dụng những diện tích nhỏ để làm hồ, ao nuôi cá cảnh cho hiệu quả kinh tế cao".

Theo kế hoạch chiến lược phát triển thủy sản trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Sở NN-PTNT TP.HCM xác định mục tiêu xuất khẩu cá cảnh đạt 100 triệu USD vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, ngành nuôi cá cảnh ở TP phải sản xuất được 300 triệu con cá cảnh vào năm 2030.

Chính vì vậy, thời gian qua TP.HCM tăng cường hoạt động các tổ chức nghề nghiệp, thành lập các hội, chi hội cá cảnh nhằm tập hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nghệ nhân thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề trên các địa bàn trọng điểm để tổ chức sản xuất và tiêu thụ cá cảnh. Song song đó, TP cũng đầu tư nghiên cứu, phát triển các loài giống cá cảnh mới, thuần dưỡng các loài cá tự nhiên và khả năng làm cảnh...