Sức khỏe

Ca chấn thương hiếm: Vỡ gan, đứt cuống thận được cứu sống

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/03/2026 11:12 GMT+7

Trong tình trạng đa chấn thương nguy kịch với vỡ gan nặng, đứt rời cuống thận, bệnh nhân nhập viện trong 'cửa tử'. Nhờ can thiệp khẩn cấp và phối hợp đa chuyên khoa, các bác sĩ đã giành lại sự sống ngoạn mục.

Ngày 22.3, đại diện Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (TP.HCM) cho biết các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân bị tai nạn lao động nguy kịch, đứt rời cuốn thận, vỡ gan, thận...

Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cứu sống bệnh nhân bị vỡ gan, đứt rời cuốn thận - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho ông Q.

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 15 ngày 18.3, ông T.V.Q (59 tuổi, ở xã Long Hải) bị tai nạn lao động, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực, bụng.

Lúc đưa vào bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân vã mồ hôi lạnh, huyết ao tụt sâu không đo được. Tình trạng bệnh nhân nguy kịch. Báo động đỏ bệnh viện được kích hoạt, các bác sĩ chuyên khoa nhanh chóng có mặt tại Khoa Cấp cứu và đưa ra các biện pháp xử trí.

Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị đa chấn thương cực nặng. Bệnh nhân bị vỡ gan độ 6, vỡ thận phải độ 5, đứt rời cuốn thận, vỡ đại tràng ngang, dập khối tá tụy. 

Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu gan và chèn gạc cầm máu cho bệnh nhân. Bác sĩ cắt bỏ thận phải vì không còn khả năng bảo tồn, khâu nối đại tràng cho bệnh nhân… 

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật cấp cứu, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định, tri giác dần hồi phục. 

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh viện Bà Rịa dùng mạch máu chân trái cứu sống chân phải sắp đứt lìa

Bệnh viện Bà Rịa dùng mạch máu chân trái cứu sống chân phải sắp đứt lìa

Trên đường đi làm về, nam thanh niên bị tai nạn giao thông khiến cẳng chân bị dập nát, gần đứt lìa. Các bác sĩ bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành phẫu thuật, nối liền cẳng chân cho bệnh nhân.

