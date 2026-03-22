Ca chấn thương hiếm: Vỡ gan, đứt cuống thận được cứu sống

Ngày 22.3, đại diện Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (TP.HCM) cho biết các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân bị tai nạn lao động nguy kịch, đứt rời cuốn thận, vỡ gan, thận...

Bác sĩ thăm khám cho ông Q. ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 15 ngày 18.3, ông T.V.Q (59 tuổi, ở xã Long Hải) bị tai nạn lao động, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực, bụng.

Lúc đưa vào bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân vã mồ hôi lạnh, huyết ao tụt sâu không đo được. Tình trạng bệnh nhân nguy kịch. Báo động đỏ bệnh viện được kích hoạt, các bác sĩ chuyên khoa nhanh chóng có mặt tại Khoa Cấp cứu và đưa ra các biện pháp xử trí.

Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị đa chấn thương cực nặng. Bệnh nhân bị vỡ gan độ 6, vỡ thận phải độ 5, đứt rời cuốn thận, vỡ đại tràng ngang, dập khối tá tụy.

Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu gan và chèn gạc cầm máu cho bệnh nhân. Bác sĩ cắt bỏ thận phải vì không còn khả năng bảo tồn, khâu nối đại tràng cho bệnh nhân…

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật cấp cứu, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định, tri giác dần hồi phục.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.