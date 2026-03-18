Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Xuyên đêm phẫu thuật cứu sống bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

Nguyễn Long
18/03/2026 10:55 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu vừa phối hợp phẫu thuật cứu sống nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng sau vụ tai nạn giao thông.

Ngày 18.3, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết sức khỏe của bệnh nhân V.Q.C (30 tuổi, ở phường Vũng Tàu) bị chấn thương sọ não nặng sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã ổn định, đang được điều trị tại bệnh viện.

Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân chấn thương sọ não nặng tại Vũng Tàu - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang phẫu thuật chấn thương sọ não cho bệnh nhân

ẢNH: BVCC

Bệnh nhân C. bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng hôn mê sâu. Kết quả chụp CT Scan sọ não ghi nhận bệnh nhân bị khối máu tụ ngoài màng cứng vùng trán, kèm nứt sọ trán đỉnh thái dương trái và sưng nề mô mềm vùng trán.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã nhanh chóng hội chẩn với Bệnh viện Nhân dân Gia Định và quyết định phẫu thuật cấp cứu để giải phóng khối máu tụ, giảm áp lực nội sọ, nhằm bảo vệ tính mạng bệnh nhân.

Đến 0 giờ 15 ngày 15.3, bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu phối hợp phẫu thuật chấn thương sọ não.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Đồng, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh nhân C. nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, điểm Glasgow rất thấp. Khối máu tụ ngoài màng cứng nếu không được xử trí kịp thời có thể gây chèn ép não, dẫn đến nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

"Việc phẫu thuật khẩn cấp nhằm lấy khối máu tụ, giải phóng chèn ép não là yếu tố quyết định để giành lại cơ hội sống cho người bệnh", bác sĩ Đồng nói thêm.

Hiện bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực hậu phẫu.

Lần đầu tiên phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp tại BV đa khoa Vũng Tàu

Lần đầu tiên tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp, dưới sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Khám phá thêm chủ đề

Chấn thương sọ não Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tai nạn giao thông phẫu thuật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận