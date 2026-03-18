Xuyên đêm phẫu thuật cứu sống bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

Ngày 18.3, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết sức khỏe của bệnh nhân V.Q.C (30 tuổi, ở phường Vũng Tàu) bị chấn thương sọ não nặng sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã ổn định, đang được điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ đang phẫu thuật chấn thương sọ não cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

Bệnh nhân C. bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng hôn mê sâu. Kết quả chụp CT Scan sọ não ghi nhận bệnh nhân bị khối máu tụ ngoài màng cứng vùng trán, kèm nứt sọ trán đỉnh thái dương trái và sưng nề mô mềm vùng trán.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã nhanh chóng hội chẩn với Bệnh viện Nhân dân Gia Định và quyết định phẫu thuật cấp cứu để giải phóng khối máu tụ, giảm áp lực nội sọ, nhằm bảo vệ tính mạng bệnh nhân.

Đến 0 giờ 15 ngày 15.3, bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu phối hợp phẫu thuật chấn thương sọ não.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Đồng, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh nhân C. nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, điểm Glasgow rất thấp. Khối máu tụ ngoài màng cứng nếu không được xử trí kịp thời có thể gây chèn ép não, dẫn đến nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

"Việc phẫu thuật khẩn cấp nhằm lấy khối máu tụ, giải phóng chèn ép não là yếu tố quyết định để giành lại cơ hội sống cho người bệnh", bác sĩ Đồng nói thêm.

Hiện bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực hậu phẫu.