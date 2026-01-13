Bác sĩ lý giải hiện tượng 'khoảng tỉnh' sau chấn thương sọ não

Khoảng 2 giờ sáng, một nam thanh niên (ở Tây Ninh) được chuyển vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An trong tình trạng suy giảm ý thức, thang điểm Glasgow chỉ còn 8. Ê kíp cấp cứu lập tức đánh giá nhanh và chỉ định chụp CT sọ não. Ngay sau đó, người bệnh bất ngờ rơi vào hôn mê sâu, điểm Glasgow tụt xuống còn 6, cho thấy chấn thương sọ não đang diễn tiến hết sức nguy kịch.

Ngày 13.1, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thế Thuần, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An, cho biết kết quả chụp MSCT sọ não ghi nhận khối máu tụ ngoài màng cứng cấp tính vùng thái dương - đỉnh trái, kèm theo nứt xương sọ thái dương trái. Khối máu tụ lớn, ước tính khoảng 65 cc, gây chèn ép nhu mô não, khiến tri giác suy giảm nhanh.

Trước tình trạng nguy kịch, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để lấy máu tụ ngoài màng cứng. Các bác sĩ tiến hành mở sọ, lấy trọn khối máu tụ và nhanh chóng kiểm soát nguồn chảy máu. Đây là nhánh động mạch lớn của màng não, nên việc cầm máu kịp thời đóng vai trò then chốt, giúp ngăn khối máu tụ tiếp tục phát triển, giảm thời gian chèn ép não và hạn chế tối đa nguy cơ di chứng nặng nề sau phẫu thuật như yếu liệt nửa người.

Sau mổ, người bệnh được chuyển lên Khoa Ngoại Thần kinh tiếp tục chăm sóc và điều trị. Những ngày sau đó, anh được chăm sóc vết mổ kết hợp tập vật lý trị liệu nhằm sớm phục hồi chức năng và cải thiện vận động.

Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân sau can thiệp ẢNH: Y.V

Hiện tượng "khoảng tỉnh" sau chấn thương sọ não

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Thuần, trên là trường hợp điển hình cho hiện tượng "khoảng tỉnh" sau chấn thương sọ não, tức giai đoạn vẫn hoàn toàn tỉnh táo sau khi bị va đập vùng đầu. Người bệnh giao tiếp bình thường, biết phản ứng với đau, cảm thấy khát nước… khiến cả người bệnh lẫn người xung quanh dễ chủ quan, nghĩ rằng tình trạng không đáng lo ngại.

Tuy nhiên, sau vài giờ, thường trong khoảng từ 3 đến 24 giờ, tri giác có thể suy giảm nhanh chóng. Nếu không được theo dõi chặt chẽ và can thiệp kịp thời, người bệnh có thể rơi vào nguy kịch, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không nên chủ quan khi bị va đập vùng đầu, dù nhẹ hay nặng, cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám lâm sàng và thực hiện các kiểm tra hình ảnh như CT-Scan hoặc MRI. Việc chẩn đoán sớm và chính xác là yếu tố then chốt giúp cứu sống người bệnh và ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng.