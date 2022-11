Cá chết bốc mùi hôi thối, nổi trắng hồ Tây do phóng sinh và thời tiết

Cá chết nổi hàng tạ… không đếm xuể

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, chiều 21.11, hàng chục công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang vất vả vớt những con cá chết nổi trắng trên mặt hồ Tây đoạn ven phố Trích Sài, Nguyễn Đình Thi (Q.Tây Hồ, Hà Nội).

2 thuyền có gắn máy được huy động, cá chết được vớt lên thuyền, sau đó đóng vào bao cho đến điểm tập kết. Những công nhân vớt cá chết cho biết “hàng tạ cá không thể đo hết được, cá chết đếm không xuể…”.

Đáng nói, hiện tượng này đã diễn ra gần 2 tháng, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và cuộc sống người dân quanh khu vực nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Ông Đinh Quang Chấn (63 tuổi, người dân gần khu vực hồ Tây) cho hay, gần 2 tháng nay, ngày nào đi ra đường ông cũng phải ngửi mùi cá chết bốc lên nồng nặc, rất khó chịu.

“Nhìn nó rải rác thế này thôi nhưng cá chết lên đến hàng tấn đấy. Mọi người đi qua đây đều biết, không khí, môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Chấn nói.

Theo ông Chấn, trước đây mỗi ngày ông đều đi tập thể dục quanh hồ Tây nhưng từ khi có cá chết, ông rút xuống 1 lần để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, ông Chấn cho rằng việc cá chết không được giải quyết khiến trẻ em xung quanh khu vực này cũng thiếu chỗ vui chơi.

“Mùi cá thối ảnh hưởng đến sức khỏe nên đa số phụ huynh không cho con em ra những khu vui chơi xung quanh hồ Tây. Trước đây, các em nhỏ ra hồ chơi vào buổi chiều rất đông nhưng giờ rất ít. Bản thân tôi cũng phải đóng cửa không cho các cháu ra ngoài bờ hồ chơi hơn 1 tháng nay”, ông Chấn nói thêm.





Ông Ngọc (53 tuổi, sống gần hồ Tây) cũng cho rằng cá chết hàng loạt là hiện tượng lạ. “Bí bách lắm, nhà chúng tôi đã chật chội, chiều về có mỗi hồ Tây để ra hóng mát, giải trí nhưng mùi thối bốc lên nồng nặng, không thể chịu được”, ông Ngọc nói và đề nghị cơ quan chức năng nên có những biện pháp để nhanh chóng trả lại môi trường sống cho người dân.

Cá chết do phóng sinh và thời tiết?

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 22.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND Q.Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa nhận được kết quả kiểm tra của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội (Sở TN-MT Hà Nội).

“Kết quả cho thấy lượng DO (thông số ô xy hòa tan trong nước) ở mức trên 4, đây là mức DO đảm bảo, nên cá không thể chết. Như vậy, chỉ có do thời tiết, cá dưới hồ dày đặc và đặc biệt là người dân thả cá trái phép xuống hồ là nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt”, ông Khuyến thông tin.

Theo ông Khuyến, nhiều hội nhóm ở Hà Nội và vùng lân cận thường xuyên đến hồ Tây thả cá phóng sinh, loại cá này khi xuống nước không hợp môi trường nên bị chết.

“Chúng tôi đã cho rà soát các phường ở gần hồ Tây, có những đội tự phát mang cả thuyền con ra giữa hồ Tây thả cá phóng sinh. Do việc này chưa có chế tài xử phạt nên chúng tôi chỉ nhắc nhở và đuổi đi”, ông Khuyến nhấn mạnh.

Về giải pháp để hạn chế cá chết trong thời gian tới, người đứng đầu UBND Q.Tây Hồ cho rằng, quận sẽ điều động nhân viên môi trường tăng cường vớt cá chết, sục ô xy…

“Sắp tới, chúng tôi sẽ liên hệ với Bộ Tư lệnh cảnh vệ thủ đô để được hỗ trợ cano chạy trên hồ Tây để tạo khí ô xy. Quận cũng đã đôn đốc Công ty Phú Điền vận hành tối đa công suất các máy sục khí trên hồ. Ngoài ra, sau khi được Chi cục Thủy sản (thuộc Sở NN-PTNT) hướng dẫn, quận sẽ thực hiện đánh tỉa giảm mật độ cá trong hồ”, ông Khuyến nói.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, tại hồ Tây xuất hiện cá chết lác đác rồi trôi dạt vào ven hồ khu vực đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Thanh Niên. Theo Sở Xây dựng, hiện tượng cá chết do nhiều nguyên nhân như thiếu không khí, hàm lượng ô xy giảm, khối lượng cá trong hồ nhiều, chất lượng nước ô nhiễm, có khí độc (do bùn, tảo... gây ra).