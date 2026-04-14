Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cá chết dày đặc dưới mương, mùi hôi thối bủa vây khu dân cư

Bá Cường
14/04/2026 18:14 GMT+7

Hàng loạt con cá chết bất thường, trôi nổi và bốc mùi tại một mương thoát nước trên đường Lê Lợi (phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) khiến người dân phải đóng cửa tránh mùi hôi. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Chiều nay 14.4, UBND phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đang làm rõ nguyên nhân khiến cá chết bất thường tại một mương thoát nước trên đường Lê Lợi.

Cá chết hàng loạt tại một mương thoát nước trên đường Lê Lợi

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều cùng ngày, bên dưới một cây cầu bắc qua mương thoát nước trên đường Lê Lợi (người dân địa phương thường gọi là cầu Lê Lợi) xuất hiện hàng trăm con cá chết và trôi nổi theo dòng nước.

Xác cá đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối và nhiều ruồi nhặng bu bám, gây ô nhiễm môi trường và không khí tại khu vực này.

Xác cá phân hủy, bốc mùi và nhiều ruồi nhặng bu bám

Theo bà Cao Thị Thảo (58 tuổi, người dân sống cạnh khu vực mương thoát nước), tình trạng này xảy ra cách đây 2 - 3 ngày, cá chết rất nhiều, bốc mùi hôi gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh.

"Tôi sống ở đây lâu rồi, tình trạng cá chết này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra, vài năm trước cũng có và thường xảy ra vào những ngày trời nắng nóng. Xác cá phân hủy bốc mùi hôi thối rất khó chịu, nhà tôi phải đóng cửa suốt ngày tránh mùi hôi và ruồi nhặng bay vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh", bà Thảo nói.

Xác cá trôi trong dòng nước đục ngầu

Qua quan sát, nước dưới mương cũng bị ô nhiễm, nước cạn, màu nước đục ngầu cùng nhiều rác thải. Xung quanh khu vực mương thoát nước là khu dân cư với nhiều hàng quán, trường học...

Sau khi nắm được thông tin, UBND phường Nam Đông Hà đã cử cán bộ thuộc Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị đến kiểm tra, sớm làm rõ nguyên nhân khiến cá chết bất thường tại khu vực này.

Quảng Trị: Cá chết trắng hồ Nam Lý, nghi do sốc nhiệt

Cá rô phi bất ngờ chết và nổi lên mặt nước tại hồ Nam Lý (P.Đồng Hới, Quảng Trị) với tổng trọng lượng hơn 100 kg, nghi do sốc nhiệt.

Khám phá thêm chủ đề

cá chết bất thường mùi hôi thối trời nắng nóng Quảng Trị cá chết dày đặc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận