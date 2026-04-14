Cá chết dày đặc dưới mương, mùi hôi thối bủa vây khu dân cư

Chiều nay 14.4, UBND phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đang làm rõ nguyên nhân khiến cá chết bất thường tại một mương thoát nước trên đường Lê Lợi.

Cá chết hàng loạt tại một mương thoát nước trên đường Lê Lợi ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều cùng ngày, bên dưới một cây cầu bắc qua mương thoát nước trên đường Lê Lợi (người dân địa phương thường gọi là cầu Lê Lợi) xuất hiện hàng trăm con cá chết và trôi nổi theo dòng nước.

Xác cá đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối và nhiều ruồi nhặng bu bám, gây ô nhiễm môi trường và không khí tại khu vực này.



Xác cá phân hủy, bốc mùi và nhiều ruồi nhặng bu bám ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo bà Cao Thị Thảo (58 tuổi, người dân sống cạnh khu vực mương thoát nước), tình trạng này xảy ra cách đây 2 - 3 ngày, cá chết rất nhiều, bốc mùi hôi gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh.

"Tôi sống ở đây lâu rồi, tình trạng cá chết này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra, vài năm trước cũng có và thường xảy ra vào những ngày trời nắng nóng. Xác cá phân hủy bốc mùi hôi thối rất khó chịu, nhà tôi phải đóng cửa suốt ngày tránh mùi hôi và ruồi nhặng bay vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh", bà Thảo nói.

Xác cá trôi trong dòng nước đục ngầu ẢNH: BÁ CƯỜNG

Qua quan sát, nước dưới mương cũng bị ô nhiễm, nước cạn, màu nước đục ngầu cùng nhiều rác thải. Xung quanh khu vực mương thoát nước là khu dân cư với nhiều hàng quán, trường học...

Sau khi nắm được thông tin, UBND phường Nam Đông Hà đã cử cán bộ thuộc Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị đến kiểm tra, sớm làm rõ nguyên nhân khiến cá chết bất thường tại khu vực này.