Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ca ghép đồng thời tim, phổi đầu tiên thành công tại Việt Nam

Liên Châu
Liên Châu
13/08/2025 13:03 GMT+7

Nữ bệnh nhân 38 tuổi ở Ninh Bình là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được ghép thành công cùng lúc tim, phổi, với 2 lá phổi lớn hơn khoang lồng ngực của chị.

Ghép đồng thời tim, phổi cho nữ bệnh nhân 38 tuổi

Ngày 13.8, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức công bố ca ghép đồng thời tim, phổi thành công đầu tiên tại Việt Nam.

Bệnh nhân Trần Như Q. (38 tuổi) ở Ninh Bình, bị suy đa tạng, nằm viện nhiều ngày, nếu không được ghép khối tim, phổi, đây có thể là lần nằm viện cuối cùng. Chị được nhận tim và hai lá phổi từ nam bệnh nhân 34 tuổi chết não.

Ca ghép đồng thời tim, phổi đầu tiên thành công tại Việt Nam- Ảnh 1.

Ca ghép đồng thời tim, phổi đầu tiên thành công tại Việt Nam do các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thực hiện

ẢNH: THẢO MY

Theo TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, ghép khối tim, phổi là một kỹ thuật khó nhất, trong đó cả tim và hai phổi của người bệnh được thay thế đồng thời bằng tim và hai phổi khỏe mạnh từ người hiến phù hợp.

Đây là giải pháp điều trị cuối cùng cho các bệnh nhân mắc đồng thời bệnh tim và bệnh phổi giai đoạn cuối, khi tất cả các phương pháp điều trị khác không còn hiệu quả. 

Ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao, phối hợp nhiều chuyên khoa và hệ thống hồi sức, chăm sóc sau mổ đặc biệt.

Với bệnh nhân Q. nêu trên, không chỉ khó về kỹ thuật, ca ghép còn khó do hai lá phổi hiến kích thước lớn hơn lồng ngực và bị nhiễm vi khuẩn đa kháng

Sau 7 giờ, ca ghép thành công. Quá trình mổ, các chuyên gia phải sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể thay thế tạm thời tim và phổi trong quá trình mổ, đảm bảo tim hoạt động tốt nhưng đồng thời cũng cần tránh truyền nhiều dịch gây phù phổi; dùng ít thuốc mê và đưa vào các phương tiện theo dõi huyết động tiên tiến nhất. 

Các bác sĩ đã phải cắt bớt phổi hai bên để vừa với lồng ngực người nhận; nối hai phế quản gốc thay vì nối khí quản theo kinh điển để tưới máu miệng nối tốt hơn, soi phế quản ống mềm trong mổ đánh giá 2 miệng nối phế quản gốc.

Ông Hùng cho biết thêm, mỗi năm toàn thế giới chỉ thực hiện khoảng 50 - 100 ca do yêu cầu nguồn tạng hiếm, quy trình phẫu thuật phức tạp và nguy cơ biến chứng cao.

Một thành viên tham gia ca ghép cho hay, sau ghép các thông số sinh tồn của bệnh nhân ổn định, đóng ngực được ngay sau mổ. Không phải sử dụng ECMO (hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, giúp thay thế chức năng của tim, phổi sau ghép), nhờ đó, giúp tránh các sự cố khác.

Bệnh nhân đã cần dùng khoảng 30 thuốc, là yếu tố rất khó khăn, đòi hỏi các bác sĩ phải tính liều rất cẩn trọng, tỉ mỉ, đảm bảo không suy chức năng gan, thận, và vẫn đảm bảo bệnh nhân chống được thải ghép.

Theo các chuyên gia ghép tạng, với những tiến bộ về phẫu thuật, hồi sức và chăm sóc sau ghép, kết quả ghép khối tim, phổi đã được cải thiện rõ rệt. Tại Anh, tỷ lệ sống sau 90 ngày đạt khoảng 85% và sau 1 năm là 72%. 

Tại Mỹ, một số trung tâm hàng đầu như Stanford Health Care ghi nhận tỷ lệ sống 1 năm tới gần 90%.

Nhiều báo cáo quốc tế cho thấy tỷ lệ sống 5 năm sau ghép hiện đạt khoảng 60%, minh chứng cho hiệu quả của phương pháp này trong kéo dài và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Tin liên quan

Sẽ triển khai hệ thống danh sách chờ ghép tạng công khai

Sẽ triển khai hệ thống danh sách chờ ghép tạng công khai

Sau 19 năm thực hiện luật Hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người, VN đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng. Tuy nhiên, tỷ lệ hiến từ người chết não rất thấp, hơn 90% số tạng được ghép hiện nay vẫn đến từ người hiến sống, gây ra nhiều thách thức về đạo đức và pháp lý.

Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép khí quản từ người cho chết não

Khám phá thêm chủ đề

Dương Đức Hùng bác sĩ Lá phổi Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Việt Nam ghép tim phổi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận