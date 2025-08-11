Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả, công an triệt phá xong đóng cửa hết

Ngày 11.8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về một số chuyên án lớn mà lực lượng triệt phá mới đây. Trong số này, có các vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ẢNH: PHÚC BÌNH

Hàng trăm tấn dầu ăn giả nhưng kiểm định đều đạt

Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an tỉnh Phú Thọ), cho hay một trong những vụ án điển hình xảy ra tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần 1 tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyển, thiết bị sản xuất, đóng gói.

Đến nay, công an đã khởi tố 5 bị can về các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Thông tin thêm, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết trong vụ án này, đối tượng chủ mưu là Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam từng công tác trong lĩnh vực quản lý thị trường, có kinh nghiệm sản xuất các mặt hàng nêu trên.

Nhóm đối tượng đầu tư dây chuyền sản xuất rất hiện đại, quy mô lớn. Sản phẩm là hàng giả được tuồn chủ yếu vào bếp ăn công nhân, trường học.

Đặc biệt, ngoài hành vi sai phạm của đối tượng có liên quan, vụ án này nổi lên một vấn đề là trách nhiệm của các đơn vị kiểm nghiệm, kiểm định sản phẩm.

Kết quả điều tra cho thấy, hàng trăm tấn dầu ăn, mì chính đều được đánh giá là đạt chất lượng, đưa ra tiêu thụ trong thời gian dài.

Lực lượng công an khám xét kho sản xuất của Công ty Famimoto Việt Nam ẢNH: CACC

Cả làng sản xuất thịt trâu giả

Một vụ án khác được Công an tỉnh Phú Thọ thông tin cũng về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD (địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan công an xác định, cơ sở kinh doanh này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỉ đồng.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn, thịt trâu các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.

Đến nay, công an đã khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hường (32 tuổi, giám đốc công ty) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện cả một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp "nhái".

Số lượng thịt đầu vào lên tới vài ngàn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ, nhưng được hô biến thành thịt trâu Hà Giang, "rất oan ức cho người tiêu dùng".

Sau khi vụ án bị triệt phá, toàn bộ các cơ sở sản xuất tại ngôi làng nêu trên đã dừng hết.