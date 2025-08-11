Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả, công an triệt phá xong đóng cửa hết

Ngày 11.8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về một số chuyên án lớn mà lực lượng triệt phá mới đây. Trong số này, có các vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Hàng trăm tấn dầu ăn giả nhưng kiểm định đều đạt
Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an tỉnh Phú Thọ), cho hay một trong những vụ án điển hình xảy ra tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam.
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần 1 tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyển, thiết bị sản xuất, đóng gói.
Đến nay, công an đã khởi tố 5 bị can về các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Thông tin thêm, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết trong vụ án này, đối tượng chủ mưu là Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam từng công tác trong lĩnh vực quản lý thị trường, có kinh nghiệm sản xuất các mặt hàng nêu trên.
Nhóm đối tượng đầu tư dây chuyền sản xuất rất hiện đại, quy mô lớn. Sản phẩm là hàng giả được tuồn chủ yếu vào bếp ăn công nhân, trường học.
Đặc biệt, ngoài hành vi sai phạm của đối tượng có liên quan, vụ án này nổi lên một vấn đề là trách nhiệm của các đơn vị kiểm nghiệm, kiểm định sản phẩm.
Kết quả điều tra cho thấy, hàng trăm tấn dầu ăn, mì chính đều được đánh giá là đạt chất lượng, đưa ra tiêu thụ trong thời gian dài.
Cả làng sản xuất thịt trâu giả
Một vụ án khác được Công an tỉnh Phú Thọ thông tin cũng về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD (địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ).
Cơ quan công an xác định, cơ sở kinh doanh này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỉ đồng.
Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn, thịt trâu các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.
Đến nay, công an đã khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hường (32 tuổi, giám đốc công ty) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Theo thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện cả một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp "nhái".
Số lượng thịt đầu vào lên tới vài ngàn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ, nhưng được hô biến thành thịt trâu Hà Giang, "rất oan ức cho người tiêu dùng".
Sau khi vụ án bị triệt phá, toàn bộ các cơ sở sản xuất tại ngôi làng nêu trên đã dừng hết.
Thủ đoạn lừa dối người tiêu dùng
Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết thủ đoạn của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm thường không tiến hành sản xuất tại địa điểm đã đăng ký mà liên tục thay đổi. Nhà kho sản xuất thường xuyên đóng cửa, chỉ mở khi các phương tiện ra vào vận chuyển hàng hóa.
Cạnh đó, đối tượng đăng ký bảo hộ cho thương hiệu của mình nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo, sẵn sàng ghi trên nhân bao bì các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm rất cao, thậm chí ngang bằng hoặc cao hơn các sản phẩm của các thương hiệu đã có tiếng trên thị trường Việt Nam.
Các đối tượng đặt mua sản phẩm từ nhiều nơi, trong đó có cả đặt mua từ nước ngoài với giá rẻ, nhiều mặt hàng đã quá hạn sử dụng, kém chất lượng, sau đó sơ chế, sang chiết thành phẩm để bán ra thị trường thu lợi nhuận cao.
Công an cũng cho hay, các đối tượng đã nghiên cứu tâm lý, đánh vào nhu cầu sử dụng số lượng lớn các mặt hàng thường dùng của người dân (dầu ăn, mì chính, hạt nêm, bột canh) để sản xuất, cung ứng ra thị trường với số lượng rất lớn; hoặc đánh vào thị hiếu của người tiêu dùng trong việc ưa chuộng các sản phẩm truyền thống (thịt trâu khô).
Bình luận (0)