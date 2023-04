Ca mắc Covid-19 mới cao gấp hơn 5 lần số ca khỏi bệnh

Theo thông báo của Bộ Y tế, hôm nay cả nước ghi nhận 183 ca mắc Covid-19 mới, là số ca mắc trong ngày cao nhất trong nhiều tuần qua. Như vậy, số ca mắc Covid-19 mới trong ngày tăng liên tục trong 4 ngày gần đây (44 - 122 ca mới/ngày), trong khi các tuần trước đó ghi nhận 10 - 40 ca mới/ngày.

Trước đó, tại thời điểm đầu tháng 1, số ca mắc Covid-19 đã giảm mạnh, có thời điểm trung bình mỗi ngày ghi nhận 11 ca mắc mới/ngày; số bệnh nhân nặng phải điều trị cũng giảm mạnh, thường mỗi ngày chỉ vài ca, thậm chí có ngày cả nước không còn trường hợp nặng nào điều trị tại cơ sở y tế. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11,528 triệu ca mắc Covid-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo báo cáo của các cơ sở y tế, hôm nay có 36 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, có hơn 10,61 triệu ca được điều trị khỏi.

Hiện, 10 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy. Hôm nay, cả nước không có bệnh nhân Covid-19 tử vong. Liên tục từ đầu năm đến nay, không có bệnh nhân tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 10.4, có thêm 10.221 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm tại các tỉnh, thành; như vậy tổng số đến nay có hơn 266 triệu liều đã được tiêm trên cả nước. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là gần 223,46 triệu; số liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là hơn 23,96 triệu; số liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là gần 18,61 triệu.

Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương thúc đẩy tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động truyền thông nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh; khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, không chủ quan, lơ là với dịch Covid-19.